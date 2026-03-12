A- A+

Música De Cara com o Samba abre temporada no Bairro do Recife com homenagem a sambistas pernambucanas Abertura de "O Samba é Herança" será neste sábado (14), a partir das 16h, na rua do Observatório

O De Cara com o Samba leva à rua do Observatório, no Bairro do Recife, a partir das 16h deste sábado (14), a abertura da temporada 2026 do grupo. Intitulada de "O Samba é Herança", a série de apresentações visa homenagear figuras que ajudaram a sedimentar o gênero musical em Pernambuco.

A primeira edição fará uma homenagem às mulheres, reunindo artistas que vão além do samba. Uma das atrações confirmadas é Dinah Santos. As cantoras Isadora Melo e Gracinha do Samba também farão participação no evento, que homenageará Dona Wanda, figura icônica do samba pernambucano.

Alcir Ramos, um dos fundadores do De Cara com o Samba, explicou a importância de reverenciar nomes que edificaram o gênero no estado.

"Traremos para o palco figuras que prepararam o chão para que, hoje, o segmento do samba e do pagode no Recife possa acontecer de uma forma mais tranquila para a gente e com mais sabedoria", frisou.

"Então a gente vai trazer figuras como Dona Wanda, que vai ser homenageada agora nesta edição, e Dona Gracinha do Samba. Na próxima edição, a gente trará Seu Hilton de Oliveira. Também vamos homenagear nessa temporada Seu Didi. Queremos dar importância e homenagear essa galera em vida, pois merecem demais, e agradecer por todos os ensinamentos", reforçou Alcir.

Valorização das raízes

Segundo ele, "O Samba é Cura" nasce com o propósito de valorizar as raízes e a força do samba que atravessa gerações.

"Gente traz como debate a nossa responsabilidade, enquanto produção, músicos e da população em geral, do cuidado com o verdadeiro sentido do samba, do cuidado com o samba como identidade, para que a gente possa passar isso para as próximas gerações que estão vindo".

Além da apresentação deste sábado, a temporada "O Samba é Cura" já tem mais duas edições confirmadas para acontecer, todos no Bairro do Recife, sendo uma em abril e outra em maio.

Os ingressos para a abertura da temporada do De Cara com o Samba são gratuitos, devendo ser retirados no site da Bilheteria Digital.

"O Samba é Amor" é lançado

O De Cara com o Samba lançou na última sexta-feira a primeira parte de "O Samba é Amor", audiovisual que foi gravado em 2025 no Bairro do Recife. O material está disponível no canal do grupo no YouTube.

