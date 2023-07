A- A+

CELEBRIDADES De Cardi B a ex-Disney, celebridades americanas lideram Top 10 da plataforma OnlyFans; veja lista Rappers, atrizes e modelos estão entre os dez que mais lucraram com a venda de fotos e vídeos eróticos no serviço digital por assinatura

Cardi B, rapper americana multipremiada, fatura nada menos do que US$ 9,4 milhões mensais (cerca de R$ 45 milhões por mês) com fotos e vídeos eróticos publicados na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.



A socialite Blac Chyna pôs no bolso cerca de US$ 240 milhões (o equivalente a cerca de R$ 1,1 bilhão), num só ano, entre 2022 e 2023. Uma lista divulgada pela empresa SignHouse mostra que celebridades americanas lideram o Top 10 entre as figuras mais rentáveis na apimentada rede social.

A seguir, confira o top 10 de quem mais lucrou com o OnlyFans no último ano. A lista inclui nomes como Bella Thorne, que integrou a série "Shake it up", do Disney Channel, e Mia Khalifa, atriz pornô que recentemente virou meme no Brasil após a CPI da Covid.





Blac Chyna: A socialite e ex-maquiadora americana que teve um casamento tumultuado com Rob Kardashian, filho de Kris Jenner, fatura US$ 20 milhões (algo próximo a R$ 95,9 milhões) por mês com conteúdo erótico no OnlyFans;

Bella Thorne: Revelada como a atriz mirim (quando integrou o elenco de séries do Disney Channel), a artista de 24 anos — que fez filmes como "Sol da meia-noite" (2018) e "A vida é agora" (2021) — ganha US$ 11 milhões por mês (ou R$ 52,7 milhões) com fotos eróticas;

Cardi B: A rapper americana coloca no bolso US$ 9,4 milhões, por mês, com o conteúdo postado no OnlyFans;

Mia Khalifa: A atriz pornô, que virou meme no Brasil ao ter seu nome ligado à CPI da Covid, lucrou US$ 6,42 milhões, mensalmente, entre 2022 e 2023;

Erica Mena: A celebridade e dançarina americana ganha US$ 4,49 milhões por mês, com conteúdo postado na plataforma;

Gemma McCourt: A modelo americana se tornou famosa após criar um perfil no OnlyFans, em 2019. No último ano, ela ganhou projeção na plataforma — e entrou, pela primeira vez, no Top10, faturando US$ 2,3 milhões mensais (ou R$ 11 milhões por mês);

Pia Mia: Cantora que esteve no elenco da franquia de filmes "After", a americana de 25 anos lucra US$ 2,22 milhões por mês;

Safaree Samuels: O rapper jamaicano-americano, que iniciou a carreira ao lado de Nicki Minaj, ganhou US$ 1,91 milhões mensais entre 2022 e 2023 com conteúdo adulto;

Mila Mondel: A modelo britânica coloca no cofrinho US$ 1,5 milhão por mês;

Danii Harwood: A atriz galesa fatura cerca de US$ 1,4 milhão por mês com venda de conteúdo adulto, o equivalente a R$ 6,7 milhões mensais.

