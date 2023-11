A- A+

novela De Chay Suede a Arthur Aguiar, relembre quem participou da versão brasileira de "Rebelde" Atores até então desconhecidos integraram o elenco da novela adolescente, em 2010; grupo original, do México, está no país para shows

Sucesso nos anos 2000, a novela adolescente "Rebelde", produzida no México, é até hoje uma franquia bem-sucedida mundo afora. A narrativa musical originalmente protagonizada pelos atores e cantores Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera e Christopher von Uckermann — e que agora segue em turnê pelo Brasil neste mês, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo — ganhou versões em países como Argentina, Índia, Chile, Portugal e... Brasil.

Em solo tupiniquim, a novela teen foi palco para a revelação de nomes que hoje estão consolidados no universo artístico. Participaram da trama, veiculada entre 2011 e 2012 na TV Record, figuras até então desconhecidas, como Chay Suede, Carla Diaz, Arthur Aguiar e Sophia Abrahão, entre outros. A seguir relembre o elenco do RBD brasileiro e veja o antes e depois de cada um.

Shows do RBD no Brasil

O RBD está em terras brasileiras. Após meses de espera, o grupo mexicano chegou ao país para oito apresentações da turnê "Soy Rebelde". A primeira apresentação aconteceu na última quinta-feira (9) no Engenhão, no Rio de Janeiro. Eles seguem no país para shows no dia 10 de novembro, também no estádio do Botafogo; nos dias 12 e 13 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo; e nos dias 16, 17, 18 e 19, no Allianz Parque, também na capital paulista.

A turnê é comemorativa e acontece 15 anos depois do fim do grupo. "Soy Rebelde" já arrastou multidões por países como Estados Unidos e Colômbia e termina em dezembro no México.

Confira a setlist do show do Rebelde no Brasil:

"Tras De mi";

"Um poco de tu amor";

"Cerquita de ti";

"Aun hay algo";

"Otro dia que vá";

Medley com as canções "Así soy yo", "Cuando el amor se acaba" e "Fuego";

"Inalcanzable";

Medley com as canções "Tenerte y quererte", "Me voy", "Dame", "Y no puedo olvidarte" e "Para olvidarte de mi";

"Enseñame";

"Que hay detras";

"Tu amor";

Medley com as canções "Era la musica", "Wanna play" e "Cariño mío";

"Celestial";

"Besame sin miedo";

"Ser o parecer";

Medley com as canções "Futuro ex-novio" e "Que fue del amor";

"No pares";

"Este corazón";

"Siempre he estado aqui";

"Empezar desde cero";

"Solo quedate en silencio";

"Sálvame";

"Nuestro amor";

"Rebelde".

