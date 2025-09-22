A- A+

manifestação De 'Como nossos pais' a 'Apesar de você', confira o setlist completo de ato com Chico, Caetano e Gil Show na Praia de Copacabana teve a participação ainda de Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Marina Sena, Os Garotin, Maria Gadú, Jorge Vercillo, Frejat, Ivan Lins e Geraldo Azevedo

A Praia de Copacabana foi palco de um grande encontro na tarde deste domingo (21). Em protesto contra a anistia e a PEC da blindagem, em pauta no Congresso Nacional, a manifestação "Brasil nas ruas" apostou em nomes célebres como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque para levar uma multidão de pessoas às ruas.



E o resultado deu certo. O ato carioca contou com mais de 40 mil pessoas, segundo dados do levantamento da USP. O público ficou empolgado com uma seleção musical especial, com tom eminentemente político, com destaque para hinos contra o regime militar como "Como nossos pais", "Divino, maravilhoso", "Cálice" e "Apesar de você".

Além do trio de veteranos, as apresentações contaram com outros grandes nomes da MPB, como Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Marina Sena, Os Garotin, Maria Gadú, Jorge Vercillo, Frejat, Ivan Lins e Geraldo Azevedo. Confira o setlist completo da noite:

"Como nossos pais", Maria Gadú

"Olhos coloridos", Os Garotin

"Brasil", Marina Sena

"Final feliz", Jorge Vercillo

"Podres poderes", Caetano Veloso

"Gente", Caetano Veloso

"Um índio", Caetano Veloso

"Alegria, alegria", Caetano Veloso

"Desde que o samba é samba", Caetano Veloso

"Linha do Equador", Djavan e Caetano Veloso

"Sina", Djavan e Caetano Veloso

"Aquele abraço", Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan e Chico Buarque

"Cálice", Gilberto Gil e Chico Buarque

"Samba do grande amor", Chico Buarque e Djavan

"Estrela", Gilberto Gil e Djavan

"Cajuína", Gilberto Gil e Caetano Veloso

"Divino, maravilhoso", Gilberto Gil e Caetano Veloso

"Coração leviano", Paulinho da Viola

"Timoneiro", Paulinho da Viola

"Bicho de sete cabeças", Geraldo Azevedo

"Dia branco", Geraldo Azevedo

"Vitoriosa", Ivan Lins

"Novo tempo", Ivan Lins

"Jack Soul Brasileiro", Lenine

"Paciência", Lenine

"Ideologia", Frejat

"Pro dia nascer feliz", Frejat

"Foi um rio que passou em minha vida", todos cantam

"Vai passar", todos cantam

"Apesar de você", todos cantam

"Quem te viu, quem te vê", todos cantam

"É hoje", Caetano Veloso

"Odara", Caetano Veloso e banda

"Vou festejar", Pretinho da Serrinha

"Não deixe o samba morrer", Pretinho da Serrinha, Marina Sena e banda

