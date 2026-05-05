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CELEBRIDADES De Cristiano Ronaldo a Gisele Bündchen: Veja como são as dietas de 7 celebridades internacionais Atletas e modelos têm o cuidado com a alimentação como parte do trabalho e cada um busca uma boa alternativa para seu corpo

É comum que dietas de celebridades dos esportes, passarelas ou das artes despertem interesse do público de tempos em tempos.



Afinal, a performance que Cristiano Ronaldo mostra ao longo da carreira faz mesmo com que os fãs tentem entender de onde ele tira tanta força para atuar em alto nível até hoje, seguindo para mais uma Copa do Mundo, em junho.



Mas as dietas podem também variar bastante, a depender do objetivo de cada uma delas. Como CR7, a modelo Gisele Bündchen e outras figuras de destaque na mídia buscam uma alimentação bem definida.

Veja abaixo detalhes divulgados sobre a dieta de diferentes celebridades.

Cristiano Ronaldo

A alimentação do jogador de futebol português voltou a ser debatida depois que, nas últimas semanas, o seu ex-chef pessoal Giorgio Barone contou em entrevista ao site Covers como preparava as comidas do astro. Barone já havia falado sobre o assunto em outras ocasiões. Mas trouxe mais detalhes desta vez.





Cristiano Ronaldo pós sauna // Instagram/Reprodução

No café da manhã, ele come um abacate com café, ovos e absolutamente nada de açúcar. Já no almoço, o menu é frango ou peixe, sempre com vegetais.

“Se ele precisa de carboidratos, ele obtém através dos vegetais, então não precisa de nada feito com farinha. Nada como macarrão, pão", explicou Barone.

No jantar, filé de carne ou de peixe com legumes completam o dia do jogador.

— Não existem alimentos caros. Utilizo alimentos orgânicos e naturais: peixe, frango, carne bovina, ovos, abacate, óleo de coco e arroz negro — disse o chef em outra ocasião, ao site britânico The Mirror.

Barone é italiano e cuidou da alimentação de CR7, quando ele atuava no país pela Juventus, entre 2018 e 2021. Ele afirmou ainda que Cristiano nunca consome leite e nem bebidas alcoólicas, e que também gosta de carne de fígado, o que considera um superalimento.





Gisele Bündchen

A supermodelo brasileira tem uma regra específica para a sua alimentação hoje em dia. Ela consome 80% de proteínas vegetais e 20% de itens de origem animal. A medida, no entanto, não foi fácil de ser estipulada. Gisele passou anos com uma dieta vegana, à base de plantas. Mas confessou que teve dificuldades de manter os índices nutricionais em bom estado. As declarações foram escritas por ela em seu livro “Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma” e chegaram até a provocar debate nas redes, dividindo opiniões.





Gisele Bündchen — Foto: Reprodução Instagram

As dietas veganas excluem as carnes e também todos os alimentos derivados de animais, como ovo, leite, iogurte e queijos, por exemplo. Mas Gisele conta que um dos problemas que percebia era o impacto na digestão, especialmente devido ao consumo elevado de alimentos como feijão, pela alta quantidade de proteínas, o que a deixava inchada e com gases.

Além disso, Gisele relatou ter dificuldades para manter níveis adequados de ferro no organismo, apresentando quadros de anemia ainda que suplementasse o nutriente e seguisse uma dieta orientada por especialistas.

A solução, sugerida por um médico, foi reintroduzir a proteína animal no cardápio.

“Aprendi a ouvir meu corpo e fazer o que é melhor para ele”, escreveu a modelo na obra.

Sabastian Sawe

No fim de maio, o atleta queniano se tornou o primeiro homem no mundo a correr uma maratona em menos de duas horas em uma prova oficial. O recorde foi obtido na Maratona de Londres.





O vencedor da Maratona de Londres e recordista mundial da modalidade, Sebastian Sawe — Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Depois da competição, ele falou sobre a sua alimentação para correr aquela prova. No café da manhã, Sawe afirmou que consumiu apenas pão com mel. Já no jantar, ele comeu apenas arroz e um pedaço de frango. Durante a corrida, Sawe também usou géis de carboidratos que ajudam os atletas a se sentirem mais fortes nos quilômetros finais da corrida.

Arnold Schwarzenegger

O ator e fisiculturista austríaco sempre chamou a atenção pela boa forma. Atualmente, aos 78 anos, ele continua a cuidar do corpo com atenção. Ele já contou que tem três alimentos básicos em sua dieta: lentilhas, proteína em pó e bananas.





A estrela de filmes de ação dos EUA, Arnold Schwarzenegger, posa para fotos, em 2013, no topo de um telhado de hotel nos arredores do Kremlin em Moscou // Andrey Smirnov / AFP

Em entrevista recente à Men's Health, Schwarzenegger revelou que treina pelo menos uma vez por dia e que também come muitas frutas e vegetais frescos. Mas uma bebida inusitada chamou a atenção. Seu smoothie diário inclui leite de amêndoa, suco de cereja, banana e um ovo inteiro que coloca inteiro no liquidificador, inclusive com a casca.

— É assim que faço minha bebida proteica; não há nada de especial nisso. Só adiciono leite de amêndoa, só um pouquinho, e suco de cereja para dores musculares. Depois adiciono uma banana e um ovo inteiro. E gosto do ovo inteiro. Essa bebida poderia ser vendida literalmente em qualquer estabelecimento de produtos naturais, ou em qualquer outro. Às vezes coloco conhaque ou tequila nela — disse ele.

No meio da entrevista, o ator também mostrou o que tinha na geladeira e pôde-se perceber que faz uma alimentação rica em ovos, uvas, morangos, vegetais, amoras e sua preferida, a melancia.

— Agora me preocupo com minha saúde. Nem sempre fiquei preocupado porque, quando era jovem, você se safa de muita coisa. Agora como mais aveia, verduras, legumes e alimentos saudáveis.

Além disso, disse que evita o consumo de carne, porque "há um equívoco de que é a única forma de ganhar massa muscular e força. Agora deixei de ter essa ideia e sinto-me muito melhor comendo mais vegetais".

George Clooney

Também astro do cinema de Hollywood, o ator contou que usa uma dieta rotineira para desacelerar os efeitos do envelhecimento. Aos 64 anos, ele e sua família comem uma sopa de algas matinal, acompanhada sempre de um ovo cozido.





George Clooney em Veneza — Foto: Stefano RELLANDINI / AFP

"Clooney me leva até a cozinha, onde sua chef colocou a comida. Há uma salada, espaguete com almôndegas de peru e peito de frango com molho de limão", diz uma descrição da revista Heat, durante uma visita à casa do astro.

Angelina Jolie

Em entrevista à revista Health, a atriz de 50 anos contou como cuida do corpo e da sua alimentação. Um detalhe curioso é o consumo ocasional de insetos, uma prática que ela aprendeu no Camboja e defende por seu alto teor proteico e baixo teor calórico.

"Consigo comer um saco de grilos como se fossem batatas", explicou a atriz.





Angelina Jolie // Valerie Macon/AFP

Embaixadora da Boa Vontade da ONU, ela também contou que parou de fumar e de beber. Outra mudança foi a substituição de café e laticínios por bebidas à base de plantas e sucos naturais, mantendo também uma rotina regular que prioriza a hidratação. Com aconselhamento profissional, ela modificou sua dieta, incorporando proteínas magras, como frango, peru e peixe, seleta de legumes cozida a vapor, grãos integrais e frutas frescas. Jolie também evita gorduras saturadas, açúcares refinados e limita o consumo de sal.

Ringo Starr

O ex-baterista dos Beatles completou 85 anos no ano passado e mostra uma vitalidade invejável para sua idade. O músico tem feito novos trabalho e lançará o álbum "Long long road", nas próximas semanas. Em uma entrevista recente para divulgar o trabalho, ele contou à revista Rolling Stone que não abre mão de comer brócolis, hábito que manteve ao longo da vida.

"Bom, você tem que comer brócolis. Todas as coisas boas em mim, eu atribuo ao brócolis. Então agora eu digo: paz, amor e brócolis”, disse ele, na ocasião.





Ringo Starr / Reprodução/Instagram

O brócolis ajuda a proteger rins do excesso de açúcar e pode beneficiar diabéticos, segundo um estudo brasileiro publicado recentemente, por pesquisadores da Universidade Federal de Jataí (UFJ) e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, além de outros benefícios comprovados pela ciência.

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