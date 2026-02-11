A- A+

CELEBRIDADES De Cristiano Ronaldo a Kanye West e Lewis Hamilton, veja os amores de Kim Kardashian Socialite foi vista com piloto de Fórmula 1 no Super Bowl, mas eles ainda não confirmam um relacionamento sério

Kim Kardashian está amando novamente. Não há mais espaço para dúvidas desde que a socialite foi vista aos beijos e em conversas mais íntimas no Levi's Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos, em pleno Super Bowl.



O parceiro dela? Nada menos que Lewis Hamilton. Ambos vinham mantendo discrição até o momento, apesar dos rumores que inevitavelmente circulavam. Fato é que a empresária já viveu histórias com vários outros nomes conhecidos da música, do esporte e do entretenimento, entre relacionamento reservados e alguns midiatizados.





Damon Thomas (2000–2003)

O primeiro casamento de Kim aconteceu quando ela ainda era muito jovem. Aos 19 anos, ela se uniu ao produtor musical Damon Thomas, então com quase 30. A relação durou alguns anos. Após o fim, Kim falou publicamente sobre conflitos e desequilíbrios na relação, enquanto ele sempre rebateu as acusações.

Ray J (2005–2006)

O relacionamento com o cantor Ray J ganhou proporções gigantescas após o vazamento de um vídeo íntimo, que acabou se tornando um divisor de águas na vida pública de Kim. Antes disso, eles viveram uma relação instável, com idas e vindas. Anos depois, os dois passaram a trocar acusações públicas, mantendo uma relação marcada por controvérsias.

Nick Lachey (2006)

Pouco tempo após o fim do casamento de Nick Lachey com Jessica Simpson, ele foi visto em encontros com Kim. O envolvimento foi breve, mas chamou atenção pela intensa presença de fotógrafos, algo que o cantor comentou anos depois, sugerindo surpresa com o nível de exposição.

Nick Cannon (2006–2007)

Kim também teve um curto relacionamento com Nick Cannon, que mais tarde falou de forma elogiosa sobre ela e sua família em entrevistas. O romance não durou muito e terminou sem grandes explicações públicas, sendo um dos capítulos mais discretos da vida amorosa da socialite.

Reggie Bush (2007–2010)

Um outro relacionamento de Kim foi com o jogador de futebol americano Reggie Bush. Eles viveram uma história marcada por separações e reconciliações, muito influenciada pelas agendas profissionais de ambos. Mesmo após o término definitivo, o namoro ficou na memória dos fãs.

Cristiano Ronaldo (2010)

Em 2010, Kim foi associada ao craque português Cristiano Ronaldo após encontros na Europa e nos Estados Unidos. O envolvimento nunca foi oficialmente assumido e durou pouco tempo, sendo tratado como um affair pontual durante viagens internacionais.

Miles Austin (2010)

No mesmo ano, Kim se aproximou do jogador da NFL Miles Austin. A relação foi mantida de forma mais reservada, mas acabou não resistindo à distância e às rotinas incompatíveis. Aponta-se que o fim ocorreu de forma amigável.

Shengo Deane (2010)

Durante gravações de um reality show, Kim se envolveu com seu segurança, o australiano Shengo Deane. O romance apareceu como parte da narrativa do programa e não se estendeu por muito tempo fora das câmeras.

Gabriel Aubry (2010)

Após o fim do relacionamento de Gabriel Aubry com Halle Berry, ele e Kim passaram a se ver por um curto período. Os dois chegaram a aparecer juntos em eventos esportivos, mas decidiram seguir apenas como amigos poucos meses depois.

Kris Humphries (2010–2011)

Talvez o casamento mais comentado da vida de Kim, a união com o jogador de basquete Kris Humphries foi acompanhada de perto pelo público. A cerimônia luxuosa contrastou com a curta duração do matrimônio, encerrado após pouco mais de dois meses. O divórcio se estendeu por anos.

Kanye West (2012–2021)





Kanye West, Kim Kardashian e os quatro filhos do casal: separação aconteceu em 2022 após oito anos — Foto: Reprodução

O relacionamento mais duradouro e impactante foi com Kanye West. Amigos antes de se tornarem um casal, eles formaram uma das uniões mais influentes da cultura pop. Casados por vários anos, tiveram quatro filhos juntos e compartilharam projetos criativos e empresariais. O fim veio em meio a tensões pessoais e grande repercussão pública.

Pete Davidson (2021–2022)

Depois do divórcio, Kim viveu um namoro com o comediante Pete Davidson, iniciado após sua participação no Saturday Night Live. O casal chamou atenção pelo contraste de estilos e pela leveza com que encarou a exposição. A relação terminou de forma amigável, principalmente por compromissos profissionais e distância.

Odell Beckham Jr. (2023–2024)

Mais recentemente, Kim foi associada ao jogador da NFL Odell Beckham Jr. Os dois foram vistos juntos em eventos e celebrações, mas o envolvimento nunca foi oficializado. Meses depois, afirma-se que a aproximação chegou ao fim de maneira natural.

Lewis Hamilton (2025–2026)

Nos últimos meses, Kim passou a ser apontada como próxima do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Amigos de longa data, eles não confirmaram publicamente um relacionamento até o momento.

