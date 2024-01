De cropped e "seios aumentados": TV da Austrália se desculpa por editar foto de deputada

A- A+

Uma rede de televisão australiana pediu desculpas, nesta terça-feira, por alterar a foto de uma deputada estadual durante uma exibição. O aceno foi divulgado depois de a parlamentar reclamar da nova versão da imagem, com "seios maiores" e um vestido mais "revelador" de seu corpo.

Georgie Purcell, integrante da Câmara Alta do Parlamento estadual de Victoria, postou na web as duas versões da foto, a original e a editada pela 9News Melbourne, que faz parte da Nine Network Australia.

Na versão editada, que foi ao ar na noite de segunda-feira, seu vestido branco sem mangas se transformou em um top com saia, deixando a barriga dela supostamente exposta.

Além disso, um quadrado cinza claro translúcido transposto sobre parte da foto parece acentuar os seios da parlamentar.

"Sofri muito ontem. Mas não esperava que um meio de comunicação editasse meu corpo e minha roupa", escreveu Purcell na rede social X (antigo Twitter). “Observe os seios aumentados e a roupa para torná-la [a roupa] mais reveladora. Não consigo imaginar isso acontecendo com um congressista homem”.

O diretor do 9News Melbourne, Hugh Nailon, afirmou que o departamento gráfico do canal usou uma foto da deputada publicada online para usar em uma reportagem sobre a caça a patos. Purcell é membro do Partido da Justiça Animal do norte de Victoria.

“Como sempre, a imagem foi redimensionada para adaptá-la” aos nossos canais, explicou Nylonon.

“Durante o processo, a automação do Photoshop criou uma imagem que não correspondia à original”, acrescentou ele, referindo-se ao software de edição de fotos da empresa americana Adobe.

“Isso não atendeu aos altos padrões editoriais que temos e por isso pedimos desculpas sem reservas a Purcell”, destacou o diretor do canal, referindo-se a um “erro gráfico”.

A Adobe negou a explicação de Nylon.

“Qualquer mudança nesta imagem exigiria intervenção e aprovação humana”, disse um porta-voz da empresa, em comunicado.

Veja também

série Casa dos Byers, de "Stranger Things", tem cotas à venda a partir de US$ 100; entenda