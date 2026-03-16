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OSCAR 2026 De "cutucada" em Trump a piada com Chalamet, confira sete frases marcantes do Oscar 2026 Lista tem momentos sérios, emocionantes e também hilários de apresentadores e vencedores

De manifestações anti-guerra e a favor da Palestina a piadas com Timothée Chalamet, o Oscar 2026 teve frases memoráveis. Reunimos sete momentos sérios, emocionantes e também hilários de apresentadores e vencedores que passaram pelo palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, no domingo.

Protesto político

O ator espanhol Javier Bardem subiu ao palco para apresentar o prêmio de melhor filme internacional (vencido por "Valor sentimental") e suas primeiras palavras foram o principal manifesto político da noite.

"Não à guerra, liberdade à Palestina", disse Bardem, ao lado da atriz indiana Priyanka Chopra.

No terno que ele vestia, havia também um bordado com a inscrição "não à guerra".

Cuidado infantil

Ao agradecer o prêmio de melhor filme internacional, o diretor norueguês Joachim Trier, de "Valor sentimental", citou a ideia de parentalidade universal do escritor americano James Baldwin.

"Quero encerrar parafraseando o maravilhoso escritor americano James Baldwin, que nos faz lembrar que todos os adultos são responsáveis por todas as crianças, e não votemos em políticos que não levem isso seriamente em consideração".





Kieran Culkin sobre Sean Penn

Premiado em 2025 como melhor ator coadjuvante por "A verdadeira dor", Kieran Culkin anunciou Sean Penn, de "Uma batalha após a outra", como o vencedor deste ano. Mas o ator não compareceu à cerimônia.

"Ele não pôde estar aqui — ou não quis estar aqui", disse Kieran.

Cutucada em Trump

O apresentador Jimmy Kimmel, ao anunciar os indicados ao Oscar de melhor documentário, não perdeu a oportunidade de fazer piada com o presidente Donald Trump.

"Cara, ele vai ficar muito bravo por a esposa dele não ter sido indicada", disse Kimmel, fazendo referência ao documentário "Melania", do Prime Video, lançado no fim de janeiro.

Conan x Chalamet

O apresentador da noite, Conan O’Brien, não perdeu a oportunidade de mencionar a grande polêmica da reta final do Oscar: os comentários de Timothée Chalamet, indicado ao prêmio de melhor ator, sobre o balé e a ópera. Num podcast, o protagonista de "Marty Supreme" disse que "ninguém mais liga" para essas duas formas de arte, o que causou revolta dentro e fora do meio.

"A segurança está extremamente reforçada esta noite. Me disseram que há preocupações sobre ataques tanto da comunidade da ópera quanto da do balé", disse O’Brien, virando-se para Chalamet. "Eles só estão bravos porque você deixou o jazz de fora."

Mãe do ano

Melhor atriz pela interpretação de Agnes, casada com William Shakespeare e mãe dos filhos dele em "Hamnet: A vida antes de Hamlet", Jessie Buckley agradeceu à família, à equipe do filme, mas terminou com uma emocionante frase.

"Eu gostaria de dedicar este prêmio ao belo caos do coração de uma mãe. Todas nós viemos de uma linhagem de mulheres que continuam a criar contra todas as probabilidades", disse ela, que tem uma bebê de oito meses.

Honraria

Michael B. Jordan, melhor ator por "Pecadores", é agora o sexto homem negro a vencer tal categoria do Oscar. Fez questão, portanto, de lembrar artistas, também negros, que conseguiram tal feito antes dele. A homenagem deixou o momento ainda mais emocionante.

"Eu estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim", disse Jordan, antes de nomear Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith Halle Berry, a primeira e única mulher negra a vencer na categoria de melhor atriz principal. "Estar entre esses gigantes, esses grandes, entre meus ancestrais, entre os meus guias..."

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