De Danielle Winits a Alessandra Negrini, veja as ex-namoradas de André Gonçalves

Na última segunda-feira, a lista de ex do ator André Gonçalves cresceu. Ele e a atriz Danielle Winits terminaram o casamento, e o anúncio foi feito num post assinado pelo dois nas redes sociais da atriz. Juntos desde 2016, a decisão foi tomada de forma amigável.

Os dois chegaram a trabalhar juntos num episódio do programa dominical "Tomara que caia", exibido em 2015.

Abaixo, a lista de ex-mulheres e ex-namoradas do ator desde os anos 1990, quando ele surgiu na TV.

Carol Machado

A atriz foi a primeira namorada famosa de André Gonçalves, da década de 1990. Eles tinham 16 anos quando começaram o relacionamento, em 1991, época em que faziam "Vamp". Terminaram em 1994.

Natália Lage

Entre 1994 e 1996, André teve sua segunda namorada famosa: a atriz Natália Lage.

Renata Sorrah

Em 1997, época da novela "A indomada", Renata Sorrah engatou um romance com o ator por alguns meses.

Tereza Seiblitz

Em 1998, André e Tereza Seiblitz tiveram um romance e dele nasceu a primeira filha do ator, Manuela. Em 2022, o ator chegou a ficar em prisão domiciliar e usar tornozeleira eletrônica por faltar com a pensão alimentícia.

Myriam Rios

Myriam Rios conheceu André nas gravações da novela "Era uma vez" (na foto), em 1998. Os dois tiveram um breve término em 2000, reataram, foram pais de Pedro Arthur, e terminaram definitivamente em 2001.

Alessandra Negrini

Durante o hiato da relação com Myriam, em 2000, André e Alessandra se envolveram por algum tempo. Mas no mesmo ano, ele retomou o relacionamento com Myriam.

Cynthia Benini

Quando foi para a "Casa dos Artistas", reality do SBT no ar em 2002, André conheceu a jornalista Cynthia Benini, com quem iniciou uma relação. Chegou a se casar no mesmo ano e, em 2003, nasceu sua terceira filha: Valentina. Em 2006, o casal se separou. Cynthia também moveu ações contra ele, por não pagamento de pensão.

Letícia Sabatella

Escalados para a novela "Caminho das Índias", em 2009, os dois atores começaram a namorar. Os dois ficaram juntos até 2011.

Bianca Chami

A cantora Bianca Chami foi a última namorada de André antes de ele se casar com Danielle Winits. Os dois ficaram juntos de 2013 a 2015.

