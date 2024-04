De "desprezo" a violência de gênero, mais de 20 mulheres já acusaram ator Gérard Depardieu

A- A+

Carine Durrieu-Diebolt, advogada que representa uma das mulheres que acusam Gérard Depardieu de agressão sexual, disse à AFP que a detenção do ícone do cinema francês para interrogatório, nesta segunda-feira (29), foi "um alívio".

"Sem dúvida, há outras vítimas. Até agora, entre 20 e 25 mulheres denunciaram incidentes que vão desde desprezo até violência de gênero, passando por assédio e agressão sexual. É hora de ele ser julgado" acrescentou a advogada, que também representa uma mulher que denunciou o ator por fatos ocorridos em 2014.

O ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro por supostas agressões sexuais. O ator, acusado de agredir sexualmente duas mulheres em 2021, foi convocado para interrogatório policial na segunda-feira e posteriormente liberado. Ele será julgado em outubro, anunciou a procuradoria de Paris.

Depardieu, de 75 anos, foi detido nas instalações da polícia judicial em Paris, onde foi convocado para interrogatório, em uma nova fase do processo judicial contra o ícone do cinema. O ator foi libertado horas depois e a procuradoria de Paris anunciou que ele será julgado em outubro.

"Gérard Depardieu recebeu uma convocação para comparecer perante o tribunal (...) por agressões sexuais provavelmente cometidas em setembro de 2021 contra duas vítimas durante as filmagens do filme 'Les volets verts'", disse a procuradoria.

Acusações

A primeira mulher, que o denunciou em fevereiro, é uma decoradora que trabalhava nas filmagens de "Les Volets verts" de Jean Becker e o acusa de tê-la agredido sexualmente em 2021. A denunciante explicou em março ao meio digital Mediapart que o ator fez comentários indecentes e depois a "agarrou brutalmente" e a "acariciou na cintura, no abdômen e nos seios".

Outra mulher, que era assistente de direção nas mesmas filmagens, acusa o ator de violência sexual e também apresentou queixa.

O julgamento do ator abordará essas duas acusações, mas Depardieu também foi acusado por uma ex-assistente de filmagem por fatos semelhantes em 2014. Segundo a BFMTV, a suposta agressão ocorreu durante as filmagens do curta de Jean-Pierre Mocky, "Le Magicien et les Siamois".

Em entrevista ao jornal regional Le Courrier de l'Ouest em fevereiro, a mulher, que deseja permanecer anônima, lembrou também as mãos do ator "por todo o [seu] corpo" durante as filmagens.

O interrogatório desta segunda-feira foi a primeira vez que Depardieu ficou sob custódia policial por supostas agressões sexuais, embora no passado ele tenha sido detido por um acidente de moto em estado de embriaguez.

"Nunca abusei de uma mulher", afirmou o ator em uma carta aberta publicada em outubro de 2023 pelo jornal Le Figaro, em referência às acusações de Charlotte Arnould.

Em dezembro de 2020, a justiça acusou Depardieu de agredir sexualmente essa atriz, que denunciou em agosto de 2018 duas violações na residência parisiense do ator. No total, cerca de vinte mulheres o acusaram de supostas agressões sexuais na imprensa ou perante a justiça.

Veja também

REI DO POP Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil