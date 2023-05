A- A+

Monarquia Britânica De Diana Ross a Harry Potter: conheça músicas, livros e filmes que fazem a cabeça de Charles III Monarca, que será coroado neste sábado, já atacou de DJ no casamento do filho e costuma fazer as vozes dos personagens ao ler "Harry Potter"

O que será que toca na playlist de um rei? E que livros ele guarda na cabeceira? No caso Charles III, que será corado no próximo sábado (4) a curiosidade tem um elemento a mais, já que ele historicamente sempre patrocinou iniciativas artísticas e costuma comentar na imprensa sobre os seus gostos na área.

Música

Em 2021, o então príncipe revelou uma lista de canções favoritas. Entre os nomes mais conhecidos "Don’t Rain On My Parade” (Barbra Streisand), "La vie en rose" (Edith Piaf) e “Upside Down” (Diana Ross). Há ainda menção a música disco, com "Givin’ Up Givin’ In” do grupo The Three Degrees, que segundo ele lhe provoca "um impulso irresistível de se levantar e dançar".

Charles III também já revelou admirar as canções densas do canadense Leonard Cohen. “Ele é notável", disse em uma entrevista. "A orquestração é fantástica e as palavras, as letras e tudo mais”.

Curiosamente nenhuma dessas músicas aparecem na playlist oficial da coração, na qual deverão ser tocados clássicos ("Come Together" dos Beatles) e hits contemporâneos ("Celestial" de Ed Sheeran).

Amante de ópera e de música erudita, Charles III já atacou de DJ no casamento do princípe William e de Kate Middleton.

Cinema

Segundo a rainha Camila, Charles III seria um fã de stop motion (aquelas animações com massinha de modelar). Mais especificamente dos filmes da dupla Wallace e Grommit, que seriam "as pessoas favoritas no mundo" do rei.

Outra franquia elogiada por Charles é a da "Pantera Cor-de-Rosa", comédia que tem o atrapalhado inspetor Jacques Clouseau como protagonista.

Livros

Além de ávido leitor, Charles III já se aventurou como escritor. Na área de não ficção, ele tem um livro sobre arquitetura ("A Vision of Britain: A Personal View of Architecture"), publicado em 1989. Também lançou em 1980 um livro infantil, "The Old Man of Lochnagar", em 1980.

Em 2021, a rainha Camilla usou o seu perfil no Instagram para revelar alguns livros de cabeceira do marido. Entre eles estão muitos livros de não ficção, como "Travels With Myself And Another", da jornalista Martha Gellhorn, e "Napoleão", biografia do general francês escrita por Adam Zamoyski.

Outros livros são "Lustrum", de Robert Harris, misto de ficção e não ficção sobre o filósofo Cícero, e "Along the Enchanted Way", de William Blacker.

Segundo Camilla, Charles tem o hábito de ler os livros da série Harry Potter para os netos. E ainda faz as vozes dos personagens.

Onde assistir a cerimônia

A coroação do rei Charles III, que acontece no próximo sábado, dia 4 de maio, será transmitida ao vivo pela Globonews na TV, a partir das 6h. O sinal estará aberto para não assinantes do canal e também estará disponível no Globoplay e G1.

Mais de 2 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, como o presidente Lula, reis e membros de várias monarquias, políticos e representantes da sociedade civil, participarão da cerimônia da coroação do rei Charles III, neste sábado, que será quase totalmente transmitida pela TV. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Globonews na TV, a partir das 6h. O sinal estará aberto para não assinantes do canal e também estará disponível no Globoplay e G1.

A transmissão será ancorada no Brasil pela apresentadora por Cecília Flesch, com tradução de Anna Vianna e comentários do historiador e especialista em monarquia Francisco Vieira, dos comentaristas internacionais Marcelo Lins e Marita Graça. Os correspondentes Cecília Malan, Rodrigo Carvalho, Murilo Salviano e Natalie Reinoso mandam informações direto de Londres.

Veja também

GAMES 'Hogwarts Legacy' rende mais de US$ 1 bilhão