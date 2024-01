A- A+

FAMOSOS De estrela de reality a influencer no TikTok: conheça Chef K, cozinheira particular das Kardashians Filipina Khristianne Uy ficou famosa em realities e atualmente bomba nas redes com serviço de catering para celebridades

"Isso me deu vontade de beber uma garrafa de vinho muito cara e bater minha Ferrari na parede". Foi assim que o chef americano Anthony Bourdain classificou a sensação, em 2013, de uma mordida em um prato de carne refogada de inspiração filipina, preparado por Khristianne Uy.



Ela acabou por ganhar o reality The Taste, do qual ele era jurado. Neste mesmo ano, Uy se tornou a primeira lésbica a participar do The Millionaire Matchmaker, um reality show para marcar encontros para pessoas ricas. Depois da escalada da fama, ela optou pelo anonimato, até ganhar os holofotes novamente como chef particular de estrelas — algumas das principais delas, integrantes do clã Jenner-Kardashian.

A chef filipino, de 42 anos, cozinha para as Kardashian há nove anos. Ela cuida de todas as refeições familiares em grandes eventos como Ação de Graças, Natal, Ano Novo, Páscoa ou aniversários. Com isso, conhece todas as preferências e hobbies da família milionária.

Kourtney Kardashian: "Sem ovos, [cardápio] vegano agora, nada de batatas, sem glúten"

Khloé Kardashian: "Frango, apenas carne branca"

Kendall Kardashian: "Nada picante"

Kim Kardashian: "Sem coentro"

Kylie Kardashian: "Sopa o tempo todo"

Scott [Disick], ex-marido de Kourtney Kardashian: "Nada de laticínios"

No entanto, a crescente popularidade de Uy, que já tem quase 200 mil seguidores no TikTok e 101 mil no Instagram, não se deve apenas aos seus clientes famosos. Chef K não apareceu até hoje em nenhum dos episódios de Keeping Up With the Kardashians, reality show que mostra o dia a dia da família, embora seu trabalho tenha sido citado no penúltimo episódio.

— Eu não disse 'não' para esses biscoitos? — pergunta Kim Kardashian ao entrar em sua mansão em Lake Tahoe. — Ganhei 6 quilos — reclama ela, enquanto ameaça jogar os alimentos no sanitário.

A mais nova das irmãs, Kendall, corre para impedi-la:

— Então se controle, Kim, porque eu gosto deles!

A chef K, escondida na cozinha, fora do alcance das câmeras, foi a arquiteta dos tentadores biscoitos e agora admite que até recebeu um pedido de desculpas de Kim.

— Ela veio até mim e disse: 'Chef, sinto muito, não quis dizer isso sobre seus biscoitos, eles são ótimos. São muito bons, mas não tenho autocontrole — esclareceu, na entrevista.

Ascensão midiática no TikTok

Sua inesperada ascensão à fama foi graças ao TikTok. Ela trabalhava como cozinheira no aniversário do YouTuber e maquiador americano James Charles quando ele a abordou e propôs gravar um vídeo para esta rede social. “O que é um TikTok?”, ela respondeu, como confessou em uma entrevista para a edição filipina da Vogue em 2022. “Deixe-me ajudá-la, vamos fazer um e ver se você gosta”, respondeu Charles. Os usuários da plataforma adoraram.



— Fui na casa do Travis [Barker, baterista da banda Blink-182 e marido de Kourtney Kardashian] e da Kourtney preparar o jantar alguns dias depois e da Atiana [filha de Shanna Moakler e Óscar de la Hoya] e do Alabama [filha de Travis e Shanna], eles disseram: 'Oh meu Deus, Chef K, você é tão engraçada. Nem sabemos o que você está fazendo, mas está tudo se tornando viral! Cada vez que abrimos nosso TikTok são todos seus [os conteúdos]' — lembra ela, na entrevista.

Chef K revelou ao Page Six que no clã Kardashian “todos são muito ativos pela manhã com suas caminhadas e rotinas de ginástica”, mas, depois de uma noite de comemoração recheada de álcool, a única coisa que querem é um delicioso sanduíche de queijo grelhado com molho de tomate caseiro.

— É a coisa mais fácil de preparar em 10 minutos. Às vezes, elas dizem: 'Ah, chef, você está aqui há 21 horas, mas pode fazer outro lanche noturno?'

Os fãs presumem que seu apelido, Chef K, está relacionado ao seu trabalho com as Kardashians, mas ela atribui isso ao ator Charlie Sheen, que começou a chamá-la assim porque não conseguia soletrar o nome dela em um de seus cheques. Trabalhou para ele em 2011 e foi sua ex-mulher, Denise Richards, quem lhe deu o contato para participar do Millionaire Matchmaker.

Apesar de Sheen ser polêmico, na época, devido às suas declarações e aos problemas com drogas e álcool, Chef K se lembra dele com carinho especial.

— Ele acabou sendo o cara mais legal, sempre pedindo linguiça de fígado, sanduíches de frango e bolinhos — disse ao The New York Times.

Chef de Charlie Sheen, James Cameron e mais

À mídia americana, Sheen elogiou o trabalho da cozinheira.

— No início do nosso tempo juntos, desafiei-a a replicar perfeitamente aquele que considerava o melhor cheeseburger do planeta Terra: o Five Guys com bacon duplo. Menos de 24 horas depois, ela me serviu um. Dei uma mordida e nunca mais fui ao Five Guys — relatou ele.

Além do clã Kardashian e de Charlie Sheen, são muitas as estrelas que já experimentaram as delícias culinárias de Chef K. Charlize Theron, James Cameron, Simon Fuller e os Jonas Brothers são apenas alguns dos clientes famosos que a contrataram no passado. Ela guarda elogios para todos eles:

— Nick Jonas é um dos cavalheiros mais doces que conheço — disse.

Porém, nem tudo correu bem em sua vida. Khristianne Uy emigrou das Filipinas para a Califórnia aos 11 anos e foi para uma escola católica só para meninas chamada Woodrose. “E olha, eu não me encaixo na aparência de uma ex-aluna de Woodrose”, sugeriu Uy, com seu cabelo curto e raspado e corpo cheio de tatuagens, em sua conversa com a Vogue.

Ela começou a estudar culinária aos 15 anos e conquistou um posto como confeiteira em um restaurante em Los Angeles. Mas ela passou por muitas cozinhas até encontrar sua primeira grande oportunidade nos anos 90, como chef particular do diretor James Cameron.

Agora, a Chef K combina o seu crescente sucesso como criadora de conteúdos gastronômicos em redes com o catering para eventos, faceta à qual dá cada vez mais peso, afastando-a da função de ser cozinheira privada a tempo inteiro. Mesmo assim, ela admite que quando as Kardashians ligam para perguntar se ela pode fazer algo para eles, nunca diz não.

— Quando Kourtney e Travis me ligaram na semana passada e disseram: 'Ei, você pode cozinhar para o jantar em família?'. Essa é a minha exceção — esclareceu ela na publicação filipina. — Eles ficam tão gratos. É difícil rejeitá-los.

