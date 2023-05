A- A+

Reality "De férias com o ex Caribe: a ressaca" estreia nesta quinta-feira (18), na MTV e Paramount+ Em cinco episódios, o spin-off mostra o que aconteceu nas vidas das celebs após fim do "De férias com o ex Caribe: Salseiro VIP"

Chega à MTV e ao Paramount+ o "De Férias com o Ex Caribe: A Ressaca", spin-off que acompanha os participantes da última temporada do "De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP" em sua vida cotidiana, após viverem as tão sonhadas férias inesquecíveis. A produção estreia nesta quinta-feira (18), no Paramount+, e às 21h, na MTV.



No episódio de estreia os participantes “De Férias Com o Ex- Caribe” se reencontram no dia a dia, revivendo amizades, flertes e antigos conflitos. Dessa e Lipe falam sobre os planos para o bebê. Maria leva Sérgio para uma nova experiência: o ritual do cacau. Do outro lado da cidade, Gabriel e Lumena se encontram, e ele avisa a amiga que Bifão vai comparecer à sua festa. Lumena fala sobre seu novo trabalho no humor. A festa de Gabriel é um sucesso, mas o clima fica tenso quando todos os participantes se reencontram.



De Férias com o Ex Caribe: A Ressaca contará com elenco formado por: Maria Venture, Will Guimarães, Luana Targino, Lipe Ribeiro, Dessa Castorino, Marina Gregory, WL Guimarães, Laddy Nada, Lumena Aleluia, Mirella, Sérgio Mota e Bifão.



Os fãs sempre querem saber o que acontece com esses talentos depois que o programa acaba. E nessa nova produção, a audiência poderá conferir tudo e mais um pouco. Inclusive, aquilo que nem as redes sociais tiveram acesso. Eles, claro vão relembrar da última temporada em suas vidas diárias e, mesmo longe da praia, uma certeza é absoluta: as fofocas, a diversão e a pegação não ficaram restritas ao Caribe.



Sobre o reality

De Férias com o Ex Caribe: A Ressaca é um spin-off de um dos formatos de maior sucesso da MTV em todo mundo: Ex on The Beach, criado na Grã Bretanha, em 2014, e que conta com 11 temporadas até agora e outros dois spin-offs: Celeb Ex In The City e Ex On The Beach: Body SOS. O formato gerou versões locais de igual sucesso como Ex On The Beach nos Estados Unidos, Itália, Polônia, La Venganza de los Ex e La Venganza de los Ex VIP no México, De Ferias Com O Ex Brasil, De Férias Com O Ex Brasil: Celebs, De Férias Com o Ex: Caribe, De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP no Brasil e Ex On The Beach Double Dutch para Países Baixos e Bélgica.

Serviço:

Estreia do "De Férias com o ex Caribe: a ressaca"

Quinta-feira, dia 18 de maio, no Paramount+, e às 21h, na MTV (consulte sua operadora).

Novos episódios: toda quinta-feira, no Paramount+, e às 21h, na MTV (consulte sua operadora).

Veja também

FAMOSOS Apresentador do 'Pânico', Emilio Surita se pronuncia após cirurgia para retirada de tumor