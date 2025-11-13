A- A+

música De férias na casa de Ivete Sangalo, Shawn Mendes vira figurinha fácil em Salvador Cantor canadense aproveita período de descanso na Bahia e esbanja simpatia ao circular pelas ruas da cidade: 'Pode dar CPF pra ele', diz fã

Shawn Mendes, o jovem cantor canadense que arrebanha fãs ao redor do globo, se tornou figurinha fácil em Salvador (BA), a capital baiana. Depois de participar, na última semana, do Earthshot Prize — premiação idealizada pelo príncipe William para celebrar iniciativas ambientais e que, neste ano, aconteceu no Rio de Janeiro —, o artista de 27 anos decidiu prolongar a estadia em solo brasileiro com uma passagem pela Bahia. E de lá ele não quer mais sair, como vem demonstrando para pessoas próximas. Hospedado na casa de Ivete Sangalo há quase uma semana, o rapaz tem se jogado nas ruas (e nas praias) sem melindres, surpreendendo os fãs pela simplicidade.

Na noite da última quarta-feira (12), Shawn — que ganhou o apelido de "my old son" ("meu filho mais velho") por parte de Ivete Sangalo —, visitou o Candeal Guetho Square, espaço cultural criado e administrado por Carlinhos Brown, no bairro do Candeal, em Salvador. Ao lado dos artistas brasileiros, ele participou de uma roda de música e cantou junto a música "Magalenha", de Brown.



Na mesma ocasião, Carlinhos Brown e sua trupe de músicos deram uma palinha sobre o que é o carnaval da Bahia. E não é que o canadense dançou e pulou, ao seu modo, ao lado de Ivete?

Após a visita, Ivete levou Shawn Mendes para conhecer o Pelourinho. Os dois foram ao local, acompanhados de segurança, num horário em que não havia muita gente nas ruas. Alguns fãs pediram para fazer fotos, e ambos se mostraram receptivos com todos.

"Que surpresa boa receber essa irmã maravilhosa, Ivete Sangalo, junto com seu 'filho mais velho', como ela mesma intitulou, Shawn Mendes", afirmou Carlinhos Brown, em publicação no Instagram.

Nos dias anteriores, as tardes foram regadas a sol e mar. O artista visitou a Ilha dos Frades, deu um mergulho no Porto da Barra, circulou pelo píer do edifício Morada dos Cardeais, onde Ivete Sangalo reside... "Tô vendo uns registros do Shawn Mendes em Salvador. Simpatia pura. Pode dar o CPF pra ele!", enalteceu um fã, por meio do X.

"Entre sucos gelados, farofa de ovo, de banana, peixe assado, balanços na rede e chamegos de cachorro, o tempo correu leve, cheio de risadas e afeto. A simpatia deles conquistou todo mundo da ilha, uma troca linda de carinho e alegria", contou um fã que o acompanhou na Ilha dos Frades.

