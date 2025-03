A- A+

FAMOSOS De férias na Tailândia, Bell Marques se pronuncia após terremoto e diz como está situação no local Cantor aproveita dias de descanso no país asiático junto à mulher, aos filhos e à nora; desastre deixou dezenas de desaparecidos

O cantor Bell Marques usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (28), para detalhar como está a situação na Tailândia após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o país vizinho Mianmar e provocar danos — e deixar dezenas de desaparecidos — em regiões próximas, incluindo Bangcoc, a capital da Tailândia. "Estamos bem, gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangcoc, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor!", detalhou o artista, que está passando férias com a família no país asiático.



Bell Marques está no país desde a última semana, acompanhado da esposa, Aninha Marques, dos filhos Rafa e Pipo, e das noras, a influenciadora digital Pati Guerra e a ex-BBB Mari Gonzalez. Pati Guerra também usou as redes sociais para ressaltar que todos passam bem: "Não sentimos nada".





"Estamos bem, gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangkok, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor", frisou Rafa Marques, um do filhos de Bell.

O terremoto que atingiu Mianmar teve fortes reflexos na China e na Tailândia, onde foi decretado estado de emergência. Em Bangcoc, capital da Tailândia, o desabamento de um prédio em construção deixou mais de 40 operários presos e causou a morte de pelo menos três pessoas, segundo autoridades locais.

O epicentro do tremor foi no noroeste de Sagaing, a uma profundidade rasa, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Minutos depois, a região sofreu um novo abalo, desta vez de magnitude 6,4.

