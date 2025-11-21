A- A+

famosos De Fernanda Montenegro a Pabllo Vittar, famosos têm nomes artísticos bem diferentes dos reais Figuras conhecidas do grande público, entre os quais o cantor Leonardo e o ator Lima Duarte, foram registrados de forma totalmente distinta

No mundo do entretenimento, a criação de um nome artístico impactante pode ser tão importante quanto o talento de um aspirante a ator, cantor, pintor... Seja para facilitar a pronúncia, marcar presença, criar uma identidade forte ou simplesmente se destacar em meio à multidão, muitos artistas brasileiros, entre os quais Fernanda Montenegro, Pabllo Vittar, Lima Duarte, Leonardo, Susana Vieira, entre outros, decidiram reformular a própria apresentação ao público — às vezes, mudando completamente o nome de batismo.

De nomes clássicos da teledramaturgia a estrelas da música pop, passando por cantores sertanejos e influenciadores digitais que se tornaram fenômenos, a lista de celebridades com nomes artísticos surpreendentes é extensa. A seguir, confira alguns dos casos mais curiosos de nomes reais por trás das personalidades que todo mundo reconhece apenas pelo nome de palco.

Fernanda Montenegro — Arlette Pinheiro Esteves da Silva

A maior dama do teatro e do cinema brasileiro adotou o nome artístico ainda jovem. "Fernanda" soava mais forte no palco, e "Montenegro" veio como homenagem a um grupo teatral que admirava. Na certidão de nascimento, ainda consta o nome real: Arlette Pinheiro Esteves da Silva.

Pabllo Vittar — Phabullo Rodrigues da Silva

Antes de estourar como um dos maiores nomes da música pop brasileira, Pabllo Vittar adaptou o próprio nome de batismo e escolheu "Vittar" como sobrenome artístico inspirado em um amigo da adolescência. O nome real do artista drag é Phabullo Rodrigues da Silva.

Lima Duarte — Ariclenes Venâncio Martins

Um dos atores mais emblemáticos da televisão brasileira, Lima Duarte escolheu o nome artístico inspirado em dois ídolos: o poeta Antônio Lima e o ator Denis Duarte. A combinação criou uma assinatura marcante, de forte sonoridade, como ele costuma reconhecer.

Susana Vieira — Sônia Maria Vieira Gonçalves

Quando iniciou a carreira como atriz, ainda nos anos 1960, decidiu trocar "Sônia" por "Susana", acreditando que o nome artístico tinha mais força e sonoridade para a televisão. Nasceu assim a persona artística de Susana Vieira — ou, melhor, Sônia Vieira.

Gusttavo Lima — Nivaldo Batista Lima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima alterou não só o primeiro nome, mas adicionou um "t" a mais para criar uma marca mais chamativa e distinta no universo sertanejo, em que nomes impactantes fazem diferença. Ele iniciou a carreira fazendo dupla com um colega chamado Alessandro. Os dois acharam que a combinação Nivaldo & Alessandro não daria liga. Até que chegaram ao... Gustavo.

Chay Suede — Robertchay Domingues da Rocha Filho

Chay simplificou o nome único e difícil de pronunciar — Robertchay —, mantendo apenas a parte mais marcante dele. Na infância, o artista sofria bullying devido ao nome difícil. O sobrenome "Suede" foi incorporado posteriormente, inspirado no filme "Johnny Suede" (1991), protagonizado por Brad Pitt.

Bruna Marquezine — Bruna Reis Maia

A atriz Bruna Marquezine se chama, a rigor, Bruna Reis Maia. Ela adotou "Marquezine" em homenagem ao sobrenome de solteira de sua avó, tornando o nome artístico — mais "diferentão" do que Reis ou Maia — uma forma de tributo familiar.

Xuxa — Maria da Graça Meneghel

O apelido surgiu ainda na infância e acompanhou a apresentadora Xuxa — ou, melhor, Maria das Graças — até o estrelato, tornando-se um nome artístico forte. Que criou o apelido Xuxa foi o irmão dela. "Ao chegar em casa, da maternidade, minha mãe disse ao meu irmão Blade, que estava com dois anos e meio: 'Comprei um bebê lindo para você brincar'. E aí ele responde: 'Eu sei, é a minha Xuxa'. Minha mãe ficou tão encantada com aquele nome, era como se ela soubesse que era assim que eu deveria ter sido chamada desde o começo", contou ela, recentemente.

Zeca Pagodinho — Jessé Gomes da Silva Filho

O compositor e cantor, de nome Jessé, adotou o apelido "Zeca" e acrescentou Pagodinho" porque, no início da carreira, era o mais jovem entre os sambistas da roda — o "menino do pagode".

Cissa Guimarães — Beatriz Gentil Pinheiro Guimarães

A atriz e apresentadora — que se chama Beatriz — adotou o apelido "Cissa" na meninice. A família conta que ela não conseguia pronunciar "Beatriz", falando "Bitissa", de maneira enrolada. A palavra ganhou um diminutivo: "Bitissinha", que se transformou para "Ticissinha", até chegar ao "Cissa". Ficou.

Leonardo — Emival Eterno Costa

Antes de seguir carreira solo, Emival formou com o irmão Leandro uma das duplas sertanejas mais populares do país. O nome artístico "Leonardo" foi escolhido pela dupla para criar uma identidade mais comercial e forte no mercado. Após a morte do irmão, ele manteve o nome, que já era amplamente reconhecido e havia se tornado sua marca artística.

Veja também