celebridades De filho com camisa verde e amarela a tatuagens, entenda relação de Hailey Bieber com Brasil Neta de ícone da bossa nova, modelo compartilhou uma foto do pequeno Jack Blues, que completa 7 meses, nas redes sociais

Casada com o astro pop canadense Justin Bieber, a modelo Hailey Bieber compartilhou uma foto do filho do casal, Jack Blues Bieber, que completou 7 meses, usando uma camisa com as cores do Brasil e seu sobrenome estampado nas costas.

Na imagem publicada no Instagram, a modelo também aparece segurando o bebê com um conjunto verde. Não é a primeira vez que a modelo de 28 anos homenageia o país, onde tem raízes.

Descendente de um dos maiores clãs de Hollywood, os Baldwins, Hailey Rhode Baldwin Bieber é filha do ator Stephen Baldwin, irmão dos também atores Alec, Daniel e William Baldwin.

Por parte de mãe, a modelo também descende de uma família influente na cultura brasileira: sua mãe é Kennya Deodato, filha do pianista, arranjador e produtor musical carioca Eumir Deodato.

Um dos mais influentes nomes do início do movimento da bossa nova e do samba jazz no Brasil, Deodato radicou-se nos EUA na década de 1960, onde trabalhou com nomes como Aretha Franklin, Frank Sinatra, Tony Bennett e Roberta Flack.

Dentre seus trabalhos autorais, a sua versão de "Assim falou Zaratustra", de Richard Strauss, ganhou fama internacional ao integrar a trilha de "2001: Uma odisseia no espaço" (1968), de Stanley Kubrick.

O álbum com a faixa, "Prelude", vendeu milhões de cópias e chegou ao terceiro lugar da parada Pop da Billboard.

A ligação por parte de mãe com o Brasil explica as tatuagens de Hailey em português: a modelo tem tem “Minas Gerais” tatuado em seu tornozelo, a palavra “gente”, na linha da cintura, e outra com o termo “beleza”, no pescoço.

A relação com Minas vem da ligação com a avó materna, a mineira Rute Almeida, que vive nos EUA e aparece com frequência em publicações da neta.

Dá para dizer, portanto, que Justin Bieber tem um lado da família em terras brasileiras.

A modelo, aliás, já apresentou grande parte das comidas típicas daqui para o marido.

O astro pop já comeu farofa, pão de queijo, brigadeiro... E gostou de tudo. No Natal de 2020, o prato principal da ceia do casal foi — acredite! —feijoada.

Primeiro filho de Hailey e Justin Bieber, casados desde 2019, Jack nasceu em 24 de agosto de 2024. Na publicação pelos sete meses do menino, a modelo lamentou que "o tempo está voando rápido demais".

