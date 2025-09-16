De galã a vencedor do Oscar de melhor diretor, relembre filmes marcantes de Robert Redford

A- A+

Robert Redford, que morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, foi visto como um sex symbol nos primeiros anos da carreira, e se tornou um dos preferidos de Hollywood entre os anos 1960 e 1980. Como galã, destacou-se em filmes como "Descalços no Parque", com Jane Fonda (1967); e "Entre dois amores", com Meryl Streep (1985). Outros grandes filmes de sua cinebiografia são "Butch Cassidy" (1969), "Três Dias do Condor" (1975) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). "Golpe de mestre", de 1973, foi o filme que lhe rendeu a única indicação ao Oscar de melhor ator, prêmio perdido para Jack Lemmon, de "Sonhos do passado".

A consagração máxima de Hollywood veio somente em 1981, com o Oscar de melhor diretor pelo filme "Gente como a gente". Foi seu primeiro trabalho como diretor, e o longa, inclusive, ganhou o prêmio de melhor filme naquele ano. Outro filme que ele dirigiu e teve excelente desempenho na temporada de premiação foi "Quiz Show - A Verdade dos Bastidores" (1994), indicado a quatro Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor.

Veja também