homenagem De Gilberto Gil a Rita Cadillac, famosos homenageiam Angélica no aniversário de 50 anos Amigos relembraram momentos históricos da carreira dela, que começou no meio artístico aos 4 anos de idade

No dia em que Angélica completou 50 anos, famosos como Xuxa, Gilberto Gil, Eliana e tantas outras fizeram homenagens nas redes sociais exaltando seu carisma e relembrando momento icônicos dela na TV.

Xuxa apareceu com uma pinta na perna e fez um clipe ao som de "Vou de táxi".

Namorado de Xuxa, o cantor e ator Junno Andrade também postou uma foto antiga de Angel.

A equipe de Gilberto Gil fez post no X (ex-Twitter) mostrou os dois em 1997 num dueto em "Palco".

A ex-chacrete Rita Cadillac relembrou os tempos de Cassino do Chacrinha com a pequena Angélica e também deu seus parabéns no Stories.

