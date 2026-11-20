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Dia da Consciência Negra De Gilberto Gil a Zezé Motta, artistas celebram o Dia da Consciência Negra Personalidades fizeram publicações nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, e destacaram a importância da ancestralidade, da igualdade e do combate ao racismo

O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, mobilizou diversos artistas e personalidades da cultura brasileira nas redes sociais. Gilberto Gil, Djavan, Sandra Sá, Xande de Pilares, Zezé Motta e Netinho de Paula estão entre os nomes que publicaram mensagens sobre a data, com reflexões sobre a história e a cultura da população negra, a luta antirracista e a importância da ocupação de espaços.

Gilberto Gil revisitou versos de suas próprias canções e destacou a relação da música com a história e a resistência da população negra. Em uma publicação, afirmou que seu repertório reúne referências "da Bahia à África do Sul, dos quilombos à favela". Para o cantor, músicas de diferentes décadas continuam dizendo muito sobre o Brasil de hoje.

Xande de Pilares também ressaltou o papel da cultura e da música. "A Consciência Negra não é só sobre o passado, é sobre o presente e o futuro que queremos construir, com mais respeito, igualdade e oportunidades para todos", escreveu. Em um vídeo, o cantor aparece interpretando "Zumbi", de Gilberto Gil.

Cultura e ancestralidade

Sandra Sá destacou a permanência de "Olhos Coloridos", canção que, segundo ela, mantém sua força mesmo após quatro décadas. Ao falar sobre o Dia da Consciência Negra, a cantora ressaltou a importância da música para a cultura brasileira e para a luta antirracista.

"'Olhos coloridos' é Brasil, é humano. O papel da música não só na luta antirracista, é importante para tudo. A música é que vai salvar geral. Que salva geral. Grande arma da vida", disse.

A artista também citou Wilson Simonal e Jorge Ben Jor entre suas referências e mencionou Bia Ferreira e Os Garotin ao falar sobre a nova geração da música brasileira.

Zezé Motta usou a data para refletir sobre a trajetória da população negra e as conquistas alcançadas. Ao mesmo tempo, questionou a permanência da discriminação racial contra crianças.

"Depois de testemunhar tantas conquistas do povo negro brasileiro, ainda me pergunto: que país estamos construindo quando uma criança negra, em pleno 2026, é chamada de macaco e chimpanzé?", escreveu.

A atriz defendeu que o 20 de novembro seja marcado por responsabilidade coletiva, para além de homenagens e discursos. "O racismo não é um problema do povo negro. É uma vergonha de toda a sociedade brasileira", concluiu.

Representatividade

A jornalista Kenya Sade relembrou sua volta à faculdade Cásper Líbero, dez anos depois de se formar, para conversar com estudantes de jornalismo sobre representatividade, carreira e trajetória profissional. O encontro foi promovido a convite do coletivo negro da instituição.

"Saí de lá esperançosa, feliz com a nova geração de jornalistas negros que se formarão e vão brilhar neste mundão", escreveu. Ela também compartilhou uma frase da escritora Conceição Evaristo: "O importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos".

Djavan publicou um trecho de entrevista ao podcast Pod_i, da GloboNews, em que falou sobre as orientações que recebeu da mãe, uma mulher negra que criou sozinha cinco filhos. O cantor lembrou que ela dizia: "meu filho, você é negro, você não pode estar em todos os lugares que deseja". Segundo ele, a advertência tinha um sentido de proteção diante das dificuldades que ela conhecia.

Hoje, diferente da mãe, o artista defende que os jovens negros busquem seus objetivos e reivindiquem seus espaços: "você tem que ir buscar, brigar pelo que é seu, tudo pode ser seu".

Netinho de Paula chamou atenção para a mobilização de diferentes grupos nos Estados Unidos. Em sua publicação, citou pessoas negras, indígenas, integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ e mulheres que, segundo ele, estão se unindo e se organizando.

"É a nossa galera se movimentando! Pretos, indígenas, comunidade LGBTQIAPN+ e mulheres se unindo, se organizando e mostrando a força que têm quando caminham juntos", escreveu. Em seguida, questionou: "E por que não fortalecer esse movimento aqui no Brasil também?". Ele finalizou o post com uma mensagem de incentivo à ocupação dos espaços pelo povo negro: "O mundo é nosso!".

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