Sex, 21 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAUDADE

De Glória Menezes a Laura Cardoso e Benedito Ruy Barbosa: famosos que deixam saudades em 2026

Ano teve ainda as perdas de Manoel Carlos, Titina Medeiros, Juca de Oliveira e Bonnie Tyler

Reportar Erro
Glória Menezes e Laura Cardoso Glória Menezes e Laura Cardoso  - Foto: Instagram/Reprodução

Em 2026, os fãs disseram “adeus” a vários nomes marcantes da cultura e do entretenimento.

No Brasil, as mortes de Manoel Carlos, Dennis Carvalho, Juca de Oliveira, Benedito Ruy Barbosa, Renato Machado, Laura Cardoso e Glória Menezes emocionaram o público.

Mundo afora, as despedidas de personalidades como Eric Dane, Hikaru Kurosaki (conhecido pela série “O fantástico Jaspion”), Bonnie Tyler e Hayden Panettiere também causaram grande comoção.

 

Leia também

• Nathália Timberg, de 97 anos, homenageia Laura Cardoso e Glória Menezes

• Ana Paula Arósio faz rara aparição para homenagear Benedito Ruy Barbosa: "Me ensinou muito"

• Rod Stewart, Bryan Adams e Catherine Zeta-Jones homenageiam Bonnie Tyler

JANEIRO

Manoel Carlos
Dramaturgo. 92 anos. Data de morte: 10 de janeiro de 2026.
 

Manoel Carlos morreu no sábado, aos 92 anosManoel Carlos // Globoplay/Reprodução

Titina Medeiros
Atriz. 48 anos. Data de morte: 11 de janeiro de 2026.

Titina Medeiros Titina Medeiros — Foto: Divulgação TV Globo

Vera Valdez
Atriz e modelo. 89 anos. Data de morte: 14 de janeiro de 2026

FEVEREIRO

Eric Dane
Ator norte-americano. 53 anos. Data de morte: 19 de fevereiro de 2026.

 

Eric Dane morreu no último dia 19 de fevereiro, aos 53 anosEric Dane // Valerie Macon/AFP

Dennis Carvalho
Diretor de televisão e ator. 78 anos. Data de morte: 28 de fevereiro de 2026.
 

Dennis Carvalho dirigiu novelas de sucessoDennis Carvalho // Zé Paulo Cardeal/TV Globo

MARÇO

Juca de Oliveira
Ator. 91 anos. Data de morte: 21 de março de 2026.

ABRIL

Silvio Matos
Ator. 82 anos. Data de morte: 11 de abril de 2026.

MAIO

Noca da Portela
Baluarte do samba. 93 anos. Data de morte: 17 de maio de 2026.

Julio Le Parc
Artista plástico. 97 anos. Data de morte: 30 de maio de 2026.

JUNHO

Orlando Senna
Cineasta e roteirista. 86 anos. Data de morte: 9 de junho de 2026.

David Hockney
Artista plástico. 88 anos. Data de morte: 11 de junho de 2026.

Oliver Tree
Cantor americano. 32 anos. Data de morte: 14 de junho de 2026.

JULHO

Hikaru Kurosaki
Ator japonês. 64 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.

Bonnie Tyler
Cantora galesa. 75 anos. Data de morte: 8 de julho de 2026.

 

A cantora britânica Gaynor Sullivan, também conhecida como Bonnie TylerBonnie Tyler // Andrew Matthews/POOL/AFP

Peppino Di Capri
Cantor italiano. 86 anos. Data de morte: 11 de julho de 2026.

Benedito Ruy Barbosa
Dramaturgo. 95 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.

 

Autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 95 anosBenedito Ruy Barbosa // TV Globo/Reprodução

Rui Resende
Ator. 88 anos. Data de morte: 12 de julho de 2026.

Renato Machado
Jornalista. 83 anos. Data de morte: 16 de julho de 2026.

AGOSTO

Hayden Panettiere
Atriz. 36 anos. Data de morte: 16 de agosto de 2026.

 

Hayden Panettiere, atriz de Hayden Panettiere // Robyn Beck / AFP

Laura Cardoso
Atriz. 98 anos. Data de morte: 17 de agosto de 2026.

Glória Menezes
Atriz. 91 anos. Data de morte: 18 de agosto de 2026.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter