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SAUDADE De Glória Menezes a Laura Cardoso e Benedito Ruy Barbosa: famosos que deixam saudades em 2026 Ano teve ainda as perdas de Manoel Carlos, Titina Medeiros, Juca de Oliveira e Bonnie Tyler

Em 2026, os fãs disseram “adeus” a vários nomes marcantes da cultura e do entretenimento.



No Brasil, as mortes de Manoel Carlos, Dennis Carvalho, Juca de Oliveira, Benedito Ruy Barbosa, Renato Machado, Laura Cardoso e Glória Menezes emocionaram o público.



Mundo afora, as despedidas de personalidades como Eric Dane, Hikaru Kurosaki (conhecido pela série “O fantástico Jaspion”), Bonnie Tyler e Hayden Panettiere também causaram grande comoção.





JANEIRO

Manoel Carlos

Dramaturgo. 92 anos. Data de morte: 10 de janeiro de 2026.



Manoel Carlos // Globoplay/Reprodução

Titina Medeiros

Atriz. 48 anos. Data de morte: 11 de janeiro de 2026.



Titina Medeiros — Foto: Divulgação TV Globo

Vera Valdez

Atriz e modelo. 89 anos. Data de morte: 14 de janeiro de 2026

FEVEREIRO

Eric Dane

Ator norte-americano. 53 anos. Data de morte: 19 de fevereiro de 2026.





Eric Dane // Valerie Macon/AFP

Dennis Carvalho

Diretor de televisão e ator. 78 anos. Data de morte: 28 de fevereiro de 2026.



Dennis Carvalho // Zé Paulo Cardeal/TV Globo

MARÇO

Juca de Oliveira

Ator. 91 anos. Data de morte: 21 de março de 2026.

ABRIL

Silvio Matos

Ator. 82 anos. Data de morte: 11 de abril de 2026.

MAIO

Noca da Portela

Baluarte do samba. 93 anos. Data de morte: 17 de maio de 2026.

Julio Le Parc

Artista plástico. 97 anos. Data de morte: 30 de maio de 2026.

JUNHO

Orlando Senna

Cineasta e roteirista. 86 anos. Data de morte: 9 de junho de 2026.

David Hockney

Artista plástico. 88 anos. Data de morte: 11 de junho de 2026.

Oliver Tree

Cantor americano. 32 anos. Data de morte: 14 de junho de 2026.

JULHO

Hikaru Kurosaki

Ator japonês. 64 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.

Bonnie Tyler

Cantora galesa. 75 anos. Data de morte: 8 de julho de 2026.





Bonnie Tyler // Andrew Matthews/POOL/AFP

Peppino Di Capri

Cantor italiano. 86 anos. Data de morte: 11 de julho de 2026.

Benedito Ruy Barbosa

Dramaturgo. 95 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.





Benedito Ruy Barbosa // TV Globo/Reprodução

Rui Resende

Ator. 88 anos. Data de morte: 12 de julho de 2026.

Renato Machado

Jornalista. 83 anos. Data de morte: 16 de julho de 2026.

AGOSTO

Hayden Panettiere

Atriz. 36 anos. Data de morte: 16 de agosto de 2026.





Hayden Panettiere // Robyn Beck / AFP

Laura Cardoso

Atriz. 98 anos. Data de morte: 17 de agosto de 2026.

Glória Menezes

Atriz. 91 anos. Data de morte: 18 de agosto de 2026.

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