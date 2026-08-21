De Glória Menezes a Laura Cardoso e Benedito Ruy Barbosa: famosos que deixam saudades em 2026
Ano teve ainda as perdas de Manoel Carlos, Titina Medeiros, Juca de Oliveira e Bonnie Tyler
Em 2026, os fãs disseram “adeus” a vários nomes marcantes da cultura e do entretenimento.
No Brasil, as mortes de Manoel Carlos, Dennis Carvalho, Juca de Oliveira, Benedito Ruy Barbosa, Renato Machado, Laura Cardoso e Glória Menezes emocionaram o público.
Mundo afora, as despedidas de personalidades como Eric Dane, Hikaru Kurosaki (conhecido pela série “O fantástico Jaspion”), Bonnie Tyler e Hayden Panettiere também causaram grande comoção.
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JANEIRO
Manoel Carlos
Dramaturgo. 92 anos. Data de morte: 10 de janeiro de 2026.
Titina Medeiros
Atriz. 48 anos. Data de morte: 11 de janeiro de 2026.
Titina Medeiros — Foto: Divulgação TV Globo
Vera Valdez
Atriz e modelo. 89 anos. Data de morte: 14 de janeiro de 2026
FEVEREIRO
Eric Dane
Ator norte-americano. 53 anos. Data de morte: 19 de fevereiro de 2026.
Dennis Carvalho
Diretor de televisão e ator. 78 anos. Data de morte: 28 de fevereiro de 2026.
MARÇO
Juca de Oliveira
Ator. 91 anos. Data de morte: 21 de março de 2026.
ABRIL
Silvio Matos
Ator. 82 anos. Data de morte: 11 de abril de 2026.
MAIO
Noca da Portela
Baluarte do samba. 93 anos. Data de morte: 17 de maio de 2026.
Julio Le Parc
Artista plástico. 97 anos. Data de morte: 30 de maio de 2026.
JUNHO
Orlando Senna
Cineasta e roteirista. 86 anos. Data de morte: 9 de junho de 2026.
David Hockney
Artista plástico. 88 anos. Data de morte: 11 de junho de 2026.
Oliver Tree
Cantor americano. 32 anos. Data de morte: 14 de junho de 2026.
JULHO
Hikaru Kurosaki
Ator japonês. 64 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.
Bonnie Tyler
Cantora galesa. 75 anos. Data de morte: 8 de julho de 2026.
Peppino Di Capri
Cantor italiano. 86 anos. Data de morte: 11 de julho de 2026.
Benedito Ruy Barbosa
Dramaturgo. 95 anos. Data de morte: 2 de julho de 2026.
Rui Resende
Ator. 88 anos. Data de morte: 12 de julho de 2026.
Renato Machado
Jornalista. 83 anos. Data de morte: 16 de julho de 2026.
AGOSTO
Hayden Panettiere
Atriz. 36 anos. Data de morte: 16 de agosto de 2026.
Laura Cardoso
Atriz. 98 anos. Data de morte: 17 de agosto de 2026.
Glória Menezes
Atriz. 91 anos. Data de morte: 18 de agosto de 2026.