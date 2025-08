A- A+

Famosos De Hollywood à vida nas ruas: quem é Sergio Kato, ator brasileiro que perdeu tudo Notabilizado como promessa no meio cinematográfico durante a década de 1980, artista de 65 anos se mantém com doações após baque financeiro

U promessa brasileira em Hollywood. Foi assim que Sergio Kato se notabilizou, no meio cinematográfico, durante a década de 1980. Destaque em produções americanas de sucesso — entre as quais "Brenda Starr" (1989), estrelada por Brooke Shields; "O predador" (1987), em que contracenou com Arnold Schwarzenegger; e "Esporte sangrento" (1993), no qual apresentou a capoeira para o mundo —, o artista de 65 anos perdeu todo o patrimônio que acumulou, em apenas um mês e meio, e hoje vive de doações em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais.

A trajetória é tema de uma série de reportagens que o programa " Cidade alerta" exibe, desde a última segunda-feira (4), em episódios diários até a próxima sexta-feira (8). Irmão do ex-jogador de futebol Mazarópi, que fez fama como goleiro do Vasco nos anos 1970, Sérgio Luiz Pereira — nome de batismo de Sergio Kato —, o artista sofreu uma reviravolta na vida, "perdeu tudo", como conta, e retornou à cidade natal.







Vizinha do ex-galã, Adriana Nascimento conta que se surpreendeu quando o ator apareceu, pela primeira vez, à frente da porta de sua casa. Na ocasião, ele pediu ajuda, pois estava com fome e não sabia o que fazer. O ator havia acabado de chegar ao município.

"Conheci ele numa situação bem difícil. Ele realmente estava com vontade de comer. Estava tremendo, passando mal", contou ela, que ofereceu, à época, uma cumbuca com sopa e arroz-doce. "A situação para ele está bem difícil. Ele está vivendo de doações. E ele fala que já ganhou bastante dinheiro, e que ele não gosta nem de lembrar. Acho que ele tem bastante vergonha", acrescenta a vizinha, ressaltando que "ele faz a gente sorrir o tempo todo".

