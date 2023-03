A- A+

família real De homenagem a Philip à recusa de artistas: o que se sabe até agora sobre a coroação do rei Charles Segundo imprensa britânica, nomes como Harry Styles, Adele, Elton John, Robbie Williams, Spice Girls e Ed Sheeran teriam declinado do convite do Palácio de Buckingham para a cerimônia na a Abadia de Westminster, em maio

Em maio, a Abadia de Westminster será palco da coroação de Charles III, o novo rei da Inglaterra. A cerimônia de três dias prevê um show com artistas britânicos, um grande almoço e as tradicionais procissões, conforme já anunciou o Palácio de Buckingham.

A coroação de Charles III será a primeira no Reino Unido desde 1953. Sua mulher, Camilla, 75, será coroada como rainha consorte. Ainda não se sabe se Harry, seu filho mais novo, e a mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, irão participar da coroação, que costuma acontecer meses após o monarca assumir suas funções, devido ao luto nacional e ao ajuste de detalhes do evento.

No primeiro dia, 6 de maio, membros da realeza saudarão a população em uma sacada do Palácio de Buckingham. No dia seguinte, um show será realizado no Castelo de Windsor e transmitido ao vivo pela rede de TV BBC, com a participação de "ícones da música mundial e astros contemporâneos", de acordo com o comunicado do Palácio de Buckingham.

Recusa de artistas

Segundo a imprensa britânica, o Palácio de Buckingham enfrenta alguma dificuldade, no entanto, para acertar com os artistas que estarão presentes na cerimônia. De acordo com o jornal Daily Mail, nomes como Harry Styles, Adele, Elton John, Robbie Williams, Spice Girls e Ed Sheeran teriam declinado do convite. O The Sun diz que, até o momento, estão confirmadas as participações de Kylie e Dannii Minogue, Andrew Lloyd Webber, Lionel Richie e Take That — sem Robbie Williams. O cantor Olly Murs ainda estaria negociando sua presença.

Homenagem a Philip

Seis comissões orquestrais, cinco corais e uma comissão de órgão foram especialmente compostos para a ocasião, incluindo um novo Hino da Coroação assinado pelo compositor e produtor musical britânico Andrew Lloyd Webber. Para homenagear o príncipe Philip, que nasceu na ilha grega de Corfu, Charles encomendou a apresentação de música ortodoxa grega. Haverá, ainda, seções litúrgicas em galês, remetendo ao "longo relacionamento e parceria (do Rei Charles) com o País de Gales".

À noite, está previsto um espetáculo de luzes e cores em lugares emblemáticos, com projetores, lasers e drones. No terceiro e último dia dos festejos, grupos religiosos e de caridade "destacarão o impacto positivo do voluntariado nas comunidades do país", ainda de acordo com o comunicado do palácio.

