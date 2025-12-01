A- A+

Literatura De "isca de raiva" a "parassocial", dicionários elegem as palavras do ano em 2025; veja lista Termos originalmente em inglês, e que traduzem espírito do tempo, de acordo com publicações, são oriundos das redes sociais

Vêm das redes sociais as palavras de 2025. De acordo os principais dicionários em língua inglesa — que, dezembro sim, dezembro também, elegem os vocábulos de cada ano —, os termos mais expressivos ao longo dos últimos 12 meses surgiram da internet. Os exemplos vão de "isca de raiva" ("rage bait", no inlgês) a "parassocial".

A seguir, confira as palavras do ano, segundo os principais dicionários de língua inglesa.

Isca de raiva ("Rage bait")

A Oxford University Press escolheu “rage bait” — "isca de raiva", numa tradução direta, definida como "conteúdo online deliberadamente criado para provocar raiva ou indignação, sendo frustrante, provocativo ou ofensivo" — como a Palavra do Ano de 2025.

"Rage bait" triunfou sobre ideias mais otimistas como "biohack" e "aura farming". O termo remonta pelo menos a 2002, quando apareceu num grupo de discussão da Usenet para descrever a reação de um motorista quanto outro piscava os faróis para ultrapassá-lo. Desde então, tornou-se uma gíria cada vez mais comum para um comportamento online de busca de atenção.

No último ano, de acordo com os dados da Oxford, a frequência de uso triplicou. A palavra composta de duas sílabas tem um impacto direto e contundente. Ela também provoca um "eureka" imediato.

Seis sete ("six seven")

Membros da Geração Alpha, composta por pessoas nascidas a partir de 2010, estão gritando os números "seis sete" ("six seven", em inglês) com tanta frequência, nos Estados Unidos, que o dicionário on-line Dictionary.com elegeu a tal sequência numérica como a "palavra do ano" de 2025 — mesmo que a expressão, derivada de uma música do rapper Skrilla, não tenha muito significado.

Sim, a expressão "67" ("six seven", em inglês) foi coroada como a palavra do ano sob a justificativa de que outras gírias não capturaram o espírito de 2025 tão bem quanto o número viral — embora o dicionário reconheça que o termo praticamente não signifique... nada.

A origem exata do termo é incerta. Professores e pais começaram a ouvir crianças e adolescentes usarem a expressão ao longo deste ano, e alguns dizem que ela pode ser interpretada como uma forma de dizer "mais ou menos", "talvez isso" ou "talvez aquilo", de acordo com o Dictionary.com.

O site explica ainda que o termo é resultado da clássica gíria "brainrot", que em tradução literal significa algo como "apodrecimento cerebral". Na prática, é usada para se referir a quando alguém está viciado ou obcecado por um conteúdo banal ou repetitivo da internet, a ponto de sentir que "o cérebro está derretendo". Mas voltemos ao "seis sete" (ou, melhor, "six seven"), que se trata do puro suco de "brainrot", no "linguajar internetês".

Há meses, o TikTok vem sendo inundado com vídeos de crianças dizendo os números "seis, sete" ou entrando em frenesi ao ouvir alguém dizer isso. Já são mais de 2 milhões de postagens usando a hashtag #67, segundo dados da própria plataforma. E os números não param de crescer.

A rigor, "Six, seven" vem da música "Doot doot", do rapper Skrilla, lançada em 2024, em que ele canta: "6-7, I just bipped right on the highway" ("6-7, acabei de arrombar um carro na estrada", em tradução livre para o português).

A expressão é essencialmente sem sentido, e o próprio Skrilla já admitiu isso em entrevista ao "Wall Street Journal": "Nunca dei um significado real a ela, e ainda não gostaria de dar", afirmou, acrescentando que a ausência de significado é "o motivo pelo qual todo mundo continua dizendo isso".

Parassocial

Sabe aquele famoso que você curte tanto, mas tanto, que já se sente meio íntimo dele? O dicionário tem uma palavra pra isso: parassocial. E para o dicionário de Cambridge, no Reino Unido, esta é a palavra do ano.

O termo não é novo. Surgiu em 1956, cunhado por sociólogos americanos que descreviam o comportamento de telespectadores com personalidades na TV. Eram relações "parassociais".

"Foi originalmente cunhado como um termo acadêmico e permaneceu restrito ao meio acadêmico por bastante tempo", disse à BBC o editor-chefe do dicionário de Cambridge, Colin McIntosh. "Só mais recentemente é que ele fez a transição para a linguagem popular, e é um daqueles termos influenciados pelas redes sociais", completou.

O dicionário observou um aumento nas buscas pelo termo depois que o youtuber americano IShowSpeed bloqueou uma fã obcecada, classificada por ele como sua "parassocial número 1". Também foi registrado um pico de uso e pesquisas quando a cantora pop Taylor Swift anunciou o noivado com o astro da NFL Travis Kelce.

No dicionário de Cambridge, o termo "parassocial" é definido da seguinte maneira: "Adjetivo. Que envolve ou diz respeito a uma conexão que alguém sente entre si e uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de um livro, filme, série de TV etc., ou uma inteligência artificial".

