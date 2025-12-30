De Jade Picon a Pedro Sampaio, famosos transformam praia em Pernambuco em destino de festa

A- A+

Há um destino concorridíssimo entre ex-BBBs e celebridades da internet no fim deste ano. Entre parte dos famosos que ganham a vida com a exposição de maravilhas mil nas redes sociais — mergulhos, festas, restaurantes e paqueras —, virou artigo valiosíssimo qualquer mísero lugar ao sol em Maracaípe, praia em Pernambuco próxima à Porto de Galinhas.

Um evento privado na faixa de areia em Ipojuca (PE) transformou aquele naco de terra em palco para farra e azaração entre nomes como Jade Picon, Pedro Sampaio, Bruna Griphao, Erika Januza... E por aí vai.

A festa — que ocorre entre 26 de dezembro e 1º de janeiro — tem valores entre R$ 3,8 mil e R$ 4,8 mil para cada noite. Nomes como Anitta, Dennis, Dilsinho, Grupo Menos É Mais, Xand Avião, Luan Santana e É O Tchan já apresentaram shows para embalar as madrugadas do evento, ao longo dos últimos dias. O réveillon, na próxima quarta-feira (30), será comandado por Pedro Sampaio, Banda Eva, Matheus Fernandes, Rafa Mesquita, Kelner e Korossy.

A poucos minutos de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, Maracaípe desponta como um destino turístico em ascensão ao misturar clima rústico, natureza preservada e uma bossa tranquila. Ali, o mar é protagonista: de um lado, piscinas naturais de águas claras e mornas; do outro, ondas fortes que transformam a praia em ponto querido de surfistas.

O charme de Maracaípe também passa pelo rio que leva o mesmo nome. É nele que acontece um dos programas mais clássicos da região: o passeio de jangada pelos manguezais, com direito a avistar cavalos-marinhos em seu habitat natural.

