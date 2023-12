De Kayky Brito a Anitta: relembre famosos que superaram condições de saúde em 2023

A- A+

Ao longo de diversos momentos deste ano, as notícias sobre figuras públicas foram marcadas por uma série de desafios relacionados à saúde. De fato, pode-se afirmar que o ano de 2023 não foi fácil para muitas personalidades.

Veja abaixo detalhes dos casos de artistas que triunfaram sobre condições adversas de saúde ao longo do ano de 2023.

Jeremy Renner

Em 1º de janeiro de 2023, o intérprete do Gavião Arqueiro sofreu um acidente doméstico grave. O ator foi atropelado por uma máquina de remoção de neve, que pesa mais de seis toneladas. Jeremy ficou muito machucado e quebrou mais de 30 ossos.

A recuperação não foi fácil. O ator documentou o processo em seu perfil pessoal no Instagram, onde mostrou também os aparelhos usados durante a reabilitação, como uma esteira antigravitacional desenvolvida pela Nasa.

Atualmente, Jeremy está muito melhor e segue mostrando os avanços em seu quadro de saúde.

Joelma

Desde que contraiu coronavírus pela primeira vez, a cantora Joelma passou a apresentar instabilidade em seu quadro de saúde. Um quadro de sinusite bacteriana chegou a suspender de forma indeterminada a agenda de shows da artista paraense em julho de 2023. Ela estava em turnê com a "Isso é Calypso Tour", no Pará, quando precisou ser internada.

Filha de Joelma, Natália Sarraff usou as redes sociais para falar sobre a saúde da mãe, que chegou a ser hospitalizada em Recife. Em agosto de 2023, Joelma anunciou sua volta aos palcos já para o mês seguinte.

"Tenho uma notícia: dia 1 de setembro estou de volta para a gente matar essa saudade. Espero todo mundo! Um beijo. Amo vocês muitão, nunca se esqueçam!", escreveu a cantora.

Anitta

Em 2023, a cantora revelou, em entrevista ao Globo, ter superado condições graves de saúde, como suspeitas de câncer, de tumor no pulmão e bexiga comprometida.

Anitta contou que sua saúde se deteriorou durante o período em que ela completou 30 anos, ou seja, 2023. A cantora lembrou que seu quadro de saúde ficou tão complicado que sua família se reunia todos os dias às 18h para rezar por ela.

— Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era. Achei que ia morrer, empacotar. Já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente. Isso tudo aconteceu no ano em que fiz 30. Foi o meu retorno de Saturno — contou a cantora ao Globo.



Bianca Andrade 'Boca Rosa'

Conhecida pelo apelido Boca Rosa, Bianca Andrade, de 29 anos, estava com o filho, a babá e o motorista dentro do veículo quando sofreram um acidente no caminho para o Rio de Janeiro, em novembro. O carro ficou com a dianteira completamente destruída, mas ninguém se feriu gravemente. Bianca e o filho Cris ficaram internados em observação médica por três dias e receberam alta.

Ela compartilhou a recuperação com seus seguidores no Instagram e aproveitou para alertar sobre a importância da cadeirinha infantil que, segundo Bianca, salvou a vida de Cris. Veja:

"Passando aqui para agradecer por todo carinho que recebemos! Apesar de ter passado pelo pior momento da minha vida, me sinto grata por estarmos vivos! Não vejo a hora de voltar pra casa e viver coisas lindas com o meu bebê! Quero ressaltar aqui e que sirva de alerta MÁXIMO para os pais e mães que me acompanham: a cadeirinha salvou a vida do meu bebê. Não saiam jamais, em hipótese alguma, sem as suas crianças na cadeirinha", escreveu Bianca Andrade.

Esse, entretanto, não foi o único problema de saúde que acometeu Boca Rosa em 2023. Em fevereiro, ela havia sido levada às pressas para o hospital devido ao quadro de amigdalite crônica e nefrite, doença crônica no rim que causa a inflamação das estruturas do órgão, responsáveis por eliminar as toxinas e outros componentes em excesso do organismo.

Kayky Brito

Em setembro deste ano, o ator Kayky Brito ficou internado em estado grave após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ator precisou ser intubado e passou por um procedimento para fixação de fratura da pelve e do membro superior direito.

Com a boa evolução do quadro, o ator conseguiu deixar a UTI do hospital. Ele já se encontrava consciente, conversava com os familiares e seguia o processo de reabilitação ortopédica.

Após quase um mês hospitalizado, o ator recebeu alta no final de setembro e, desde então, compartilha o processo de recuperação no Instagram. Em uma postagem, ele agradeceu pelas mensagens dos fãs, pelo socorro do motorista que o atropelou e pela ajuda dos bombeiros.

Faustão

Em agosto, o apresentador Fausto Silva ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital devido a uma insuficiência cardíaca e em processo de diálise. Por isso, entrou na fila do transplante para receber um novo coração. O quadro de saúde de Faustão o colocava como prioridade na fila de transplantes.

Faustão ficou emocionado ao agradecer a família da pessoa que doou o coração que ele recebeu no transplante. Em vídeo publicado em seu Instagram, Faustão agradeceu pelo gesto de "generosidade absurda".

— Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu estivesse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo — diz Faustão.

Preta Gil

No dia 10 de janeiro de 2023, Preta Gil anunciou, pelas redes sociais, que havia sido diagnosticada com um adenocarcinoma, um câncer na parte final do intestino. Na segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, Preta Gil anunciou, nas redes sociais, que estava curada do câncer no intestino. Durante o ano, ela compartilhou o passo a passo do tratamento e da separação do marido nas redes sociais.

Na postagem, Preta conta que o tratamento foi finalizado após um procedimento cirúrgico. Agora, a artista seguirá em processo de reabilitação.

"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu. Estou muito, muito, muito feliz e grata!!! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, à toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo!!!"

Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, precisou ser internado após fraturar costelas em um acidente de trânsito ocorrido em dezembro deste ano. A situação ocorreu quando o cantor trafegava pela BR-153, do seu rancho, na cidade de Fronteira, interior de Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo.

Após dias internado, o cantor recebeu alta com recomendações médicas de repouso domiciliar e continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória.

"Grato a Deus pela dádiva da vida, pela proteção no recente acidente. A família, amigos e as mensagens carinhosas dos fãs são luzes que iluminam meu caminho. Obrigado por cada oração e por mais uma oportunidade de seguir em frente", escreveu o cantor em suas redes sociais.

Roberto Justus

Em novembro desse ano, o empresário Roberto Justus anunciou em seu Instagram que chegou ao fim do seu tratamento contra câncer na bexiga. O diagnóstico havia sido feito em novembro de 2022.

Na postagem, ele posa ao lado da família e comemora a notícia: “Hoje foi um dia muito especial! 1 ano depois, fiz meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora, resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza de que estarei 100% curado”

Isadora Cruz

A atriz Isadora Cruz, conhecida por seu papel na novela "Mar do Sertão", da Rede Globo, foi hospitalizada duas vezes em de 2023 por quadro de pielonefrite aguda, uma forma grave de infecção nos rins.

“Tive uma recaída na sexta, voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo”, disse a atriz à coluna Play, do GLOBO, em julho deste ano.

Em postagem, ela contou que decidiu alertar sobre o perigo da doença.

"Peço que fiquem atentas a todos os sinais que o seu corpo apresentar, que investiguem a fundo o que estão sentindo e que façam urocultura e hemograma pelo menos 2 vezes por ano para que não passem por isso que passei", disse a atriz em seu Instagram. Atualmente, Isadora se prepara para a estreia da nova novela do Globoplay, "Guerreiros do Sol".

