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SÃO JOÃO 2026 "De Lá e De Cá": exposição no Paço do Frevo conecta as festas juninas de Portugal e Pernambuco Mostra imersiva tem abertura com entrada gratuita e fica em cartaz até 2 de agosto

“De Lá e De Cá”, exposição que conecta as festas juninas de Portugal e Pernambuco, será aberta ao público nesta sexta-feira (26), às 16h, no Paço do Frevo. As visitações podem ser feitas até o dia 2 de agosto.

Composta por fotografias, objetos, sons e aromas, a mostra imersiva ocupa o hall de dois andares do museu. O visitante é conduzido por um percurso que vai das origens europeias do São João até as comemorações nordestinas da data.



Tradições portuguesas, como manjerico, as rusgas e as sardinhas, dividem espaço com costumes bem pernambucanos, como as quadrilhas, as bandeirinhas e o forró. A ideia, segundo a assessoria de imprensa do projeto, é apresentar uma conexão histórica e cultural entre dois povos que compartilham a mesma festa.

A exposição é realizada pelo Instituto Pernambuco Porto, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Paço do Frevo, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo da Prefeitura do Recife.

Serviço:

Exposição “De Lá e De Cá”

Quando: abertura nesta quinta-feira (26), às 16h

Visitação até 2 de agosto de 2026; terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife

Ingressos: abertura gratuita; nos demais dias, ingressos por R$ 10 e R$ 5 (meia), e entrada gratuita às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo (Instagram)



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