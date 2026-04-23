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Literatura De Machado de Assis a Fernando Pessoa: os 10 livros em domínio público mais baixados do Brasil Desde 2004, o Ministério da Educação disponibiliza um site em que é possível baixar diversos destes livros, seja de autores brasileiros ou estrangeiros

Nesta quinta-feira, dia 23 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Livro (e também dos Direitos Autorais). Diversos livros estão em domínio público no Brasil atualmente. Isso inclui obras escritas por autores brasileiros que morreram há mais de 70 anos, caso de nomes como Machado de Assis, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e Mário de Andrade.

Desde 2004, o Ministério da Educação disponibiliza um site em que é possível baixar diversos destes livros, seja de autores brasileiros ou estrangeiros.

A lista de livros com mais downloads, entre a criação do site e o dia 18 de abril de 2026, é composta por dois grandes nomes da literatura clássica em língua portuguesa, Fernando Pessoa e Machado de Assis, e outros dois internacionais: o italiano Dante Alighieri e o britânico William Shakespeare.

Ainda integram o Top 10 três autores brasileiros de livros infantis: Lenira Almeida Heck, José Leon Machado e Abel Sidney. Confira abaixo a lista com os 10 livros mais baixados da plataforma.

Os 10 livros mais baixados em plataforma de domínio público no Brasil

- 1,7 milhão de downloads - A Divina Comédia (Dante Alighieri)

- 650 mil downloads - Poemas de Fernando Pessoa

- 620 mil downloads - A Borboleta Azul (Lenira Almeida Heck)

- 460 mil downloads - Dom Casmurro (Machado de Assis)

- 450 mil downloads - A Bruxa e o Caldeirão (José Leon Machado)

- 425 mil downloads - Romeu e Julieta (William Shakespeare)

- 386 mil downloads - A Comédia dos Erros (William Shakespeare)

- 383 mil downloads - Mensagem (Fernando Pessoa)

- 329 mil downloads - A Cartomante (Machado de Assis)

- 320 mil downloads - Conto ou Não Conto? (Abel Sidney)





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