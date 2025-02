De Mark Wahlberg a Chris Hemsworth, confira sete atores que usaram próteses em cenas de nudez

A- A+

Enquanto alguns atores não têm problemas em mostrar suas partes íntimas na tela grande, outros optaram por usar uma prótese para as cenas de nudez, seja por exigências do roteiro ou por interesse pessoal. De Mark Wahlberg a Chris Hemsworth, confira na lista a seguir sete estrelas de Hollywood que esconderam suas partes íntimas reais por trás de falsas.

Mark Wahlberg em 'Boogie nights: Prazer sem limites' (1997)

Em “Boogie nights”, o primeiro grande sucesso do diretor Paul Thomas Anderson, Mark Wahlberg deu vida a Eddie Adams, um jovem pouco interessado nos estudos e ingênuo que, por causa de suas qualidades físicas, é escolhido por um diretor de filmes pornô para atuar em seus filmes e se torna uma estrela naquele meio. Esse trabalho não só significou o trampolim de Wahlberg para a fama, mas também o deixou com uma grande prótese de 30 centímetros guardada em seu cofre, a mesma que usou durante toda a filmagem para dar um toque mais realista à sua atuação.





Mark Wahlberg em 'Boogie nights: Prazer sem limites' (1997) — Foto: Reprodução

Foi o próprio Wahlberg quem contou, em 2022, no programa “The Ellen DeGeneres Show”, o destino final da prótese. “Está em um cofre trancado”, disse, explicando o motivo de ela estar no lugar mais seguro de sua casa. “Não é algo que eu possa deixar para fora. De repente, meus filhos estão procurando um carregador de telefone e encontram essa coisa e dizem: ‘O que diabos é isso?’ Não seria legal”, explicou.

Jonah Hill em 'O lobo de Wall Street' (2013)

Em “O lobo de Wall Street”, durante uma das festas exageradas oferecidas por Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), seu sócio e amigo Donnie Azoff (Jonah Hill) mostra seu órgão genital — que aparece na cena — e começa a se tocar diante de todos, obcecado pela beleza de Naomi Lapaglia (Margot Robbie), até que sua esposa, assustada, o tira do centro da cena. A cena delirante fez os convidados rirem, mas para Hill, que usou uma prótese para realizá-la, nada do que aconteceu foi engraçado.





Jonah Hill em 'O lobo de Wall Street' (2013) — Foto: Reprodução

“Havia muitos figurantes no set naquele dia que não tinham lido o roteiro, então eles só sabiam que estavam em uma cena e um cara estava mostrando tudo”, lembrou Hill durante uma entrevista ao Daily Beast. “Então, para eles, foi muito engraçado, mas para os personagens principais, é realmente inadequado e perturbador. Então, eu tive que dizer a todos que, embora o primeiro instinto deles fosse rir, eu estava levando isso muito a sério para que tivéssemos a resposta certa.”

Eric Dane em 'Euphoria'

As razões pelas quais Eric Dane usou uma prótese íntima em várias cenas da série “Euphoria” foram reveladas pelo próprio ator em declarações à Entertainment Weekly. O ator, que interpreta Cal Jacobs — um dos personagens mais obscuros da série — enfrentou seu primeiro grande desafio no enredo logo no início: no episódio piloto, durante uma violação, suas partes íntimas ficam expostas.

Eric Dane e Hunter Schafer em 'Euphoria' — Foto: Reprodução

“É um protocolo e também é muito respeitoso com o seu parceiro de cena”, foram as razões que o astro de Hollywood compartilhou sobre o uso de uma prótese. No entanto, apesar de suas considerações, o ator logo confessou que, se fosse necessário, mostraria suas partes íntimas sem problemas. “Se fizer mais sentido não usar uma prótese, estou disposto a fazer isso”, disse ele. “No final, devido ao contexto, decidimos que a prótese era o melhor caminho, e tomamos essa decisão em grupo.”

O ator voltou a usar a prótese no final da série, quando revela sua orientação sexual para sua família. A cena começa com Cal em primeiro plano, urinando no hall de entrada de sua casa enquanto sua esposa e filhos o observam, incrédulos.

Chris Hemsworth em 'Férias Frustradas' (2015)

O caso da prótese de Chris Hemsworth terminou em uma cena divertida da qual o próprio ator costuma se gabar quando pode: em uma das prateleiras de sua casa, sobre a lareira, o galã guarda como troféus de guerra o martelo de Thor, de seu papel no filme de Kenneth Branagh, e um falso pênis dentro de uma caixa, lembrança de sua interpretação de Stone Crandall no filme “Férias frustradas”.





Chris Hemsworth, Ed Helms e Christina Applegate em 'Férias Frustradas' (2015) — Foto: Reprodução

Embora o ator não tenha um papel principal, sua aparição deu ao público uma cena bastante marcante: enquanto o casal composto por Ed Helms e Christina Applegate estão na cama, Crandall aparece de cueca, sugerindo um enorme membro viril. De acordo com Jonathan Goldstein, um dos diretores, à revista Vulture, várias próteses de diferentes tamanhos foram feitas, e foi a altura de Hemsworth que fez com que escolhessem o tamanho maior.

Sebastian Stan em 'Pam & Tommy'

Para contar os bastidores de um dos escândalos mais comentados da década de 1990, Lily James e Sebastian Stan interpretaram Pamela Anderson e Tommy Lee. “Pam & Tommy”, a série lançada no início de 2022, conta a história real de seu romance e da filtragem do vídeo sexual. Para as cenas sexuais, a produção optou por usar várias próteses no set.





Sebastian Stan em 'Pam & Tommy' // Reprodução

Sebastian Stan usou próteses para várias cenas, muitas delas sexuais e outras inesperadas, como uma que o mostra conversando com suas partes íntimas. Segundo Rob Siegel, o showrunner da série, à Entertainment Weekly, para essa cena, foi usado um pênis de marionete animatrônico. O maquiador Jason Collins, em uma entrevista à GQ, explicou que a peça foi feita para complementar diretamente o físico real de Stan. “Foi feita de silicone e envolveu moldar Sebastian para que pudéssemos esculpir o tamanho apropriado e mesclar os pontos”, revelou.

Asa Butterfield em 'Sex education'

Para seu papel como Otis em “Sex education”, Asa Butterfield teve que usar uma prótese para várias de suas cenas. A série britânica, que foi um dos grandes sucessos da Netflix, retrata as mudanças nos costumes sociais e sexuais dos jovens nascidos nos primeiros dez anos do século XX, com uma abordagem atualizada e bem-sucedida do subgênero “high school”.





Asa Butterfield em 'Sex education' — Foto: Reprodução

Na segunda temporada, por exemplo, uma cena mostra Otis se masturbando no carro. A produção decidiu que Asa usasse um pênis protético, conforme publicado pela revista Men’s Health.

Matthew Rhys em 'Girls'

Em 2017, quando Matthew Rhys estava na última fase de sua carreira como estrela de “The americans”, recebeu um convite para fazer uma participação especial em “Girls”. O ator interpretou um escritor desagradável acusado de abuso, que, durante uma conversa com Lena Dunham, manipula a personagem de Dunham para que ela toque seus genitais.





Matthew Rhys em 'Girls' — Foto: Reprodução

De acordo com a publicação Vulture, a Rhys foi dada a opção de escolher o membro falso que usaria, mas decidiu não intervir na decisão. “Eles me ofereceram amavelmente e eu disse: ‘Não, obrigado. Escolham vocês’”, explicou. O processo não foi simples, e uma empresa médica acabou fornecendo algumas opções. Quando Rhys viu a prótese escolhida, ficou satisfeito. “Eu disse: ‘Está bem, obrigado. Esse é o que usarei’. Não era o que Mark Wahlberg usou em Boogie Nights”, brincou. “Não. Claramente não. Isso era muito maior!”

