MÚSICA De Milton Nascimento a Samuel Rosa, relembre os parceiros de Lô Borges Márcio Borges, irmão do músico, também está na lista

Dono de uma das carreiras mais célebres da MPB, Lô Borges, que morreu aos 73 anos em Belo Horizonte no último domingo, teve uma trajetória marcada por parcerias inesquecíveis desde o início de sua incursão na música.

A começar por Milton Nascimento, com quem ele fundou o Clube da Esquina, um dos principais marcos da história da cultural do país.

Não à toa, Milton se despediu de Lô nas redes sociais dizendo: "Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas (...) Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes".

Mas Bituca não foi o único a sentar com Lô para escrever clássicos da MPB. Abaixo, uma lista das principais parcerias do artista e detalhes da obra dele com Milton Nascimento.

Milton Nascimento

Lô Borges conheceu Milton Nascimento na escada do prédio onde morava e o resto foi história. Os dois não só criaram uma amizade (que se estendeu a Márcio, irmão mais velho de Lô) como também uma parceria artística e um movimento cultural que reuniu toda uma geração de músicos mineiros, que se reuniam no cruzamento da Rua Divinópolis com a Rua Paraisópolis e inspirou o álbum "Clube da esquina", de 1972.

Assinado por Milton e Lô, o álbum é uma referência da MPB e consagrado internacionalmente. Em 2024, foi eleito, pela revista Paste, o nono mais importante de todos os tempos.

"Um site internacional, com tantos artistas internacionais envolvidos na lista que, realmente, a honra foi maior um pouco", disse Lô, na época da eleição, à Agência Brasil. "Porque o álbum Clube da Esquina, 50 anos ser um álbum reverenciado e ser referência para várias pessoas, não só no Brasil, como no mundo, é motivo de muito orgulho”.

Márcio Borges

Irmão mais velho de Lô e hoje com 79 anos, Márcio foi um dos seus principais parceiros. Também fez parte do movimento cultural Clube da Esquina e compôs a música de mesmo nome com o irmão e Milton Nascimento.

No célebre disco Clube da Esquina (1972) são de composição de Márcio e Lô "Trem de doido", "Estrelas" e "Um girassol da cor de seu cabelo".

"Para Lennon e McCartney", (com Fernando Brant e Ronaldo Bastos), "Quem sabe isso quer dizer amor" e "Equatorial" (com Beto Guedes) também estão na lista dos irmãos.

Foi assistente de produção, juntamente com Milton Nascimento, no disco solo de Lô de 1972, o chamado "disco do tênis", por causa da foto de um sapato surrado na capa. Rejeitado por Lô e pelos fãs, ele foi redescoberto nos anos 2000 e chegou a ser citado pela banda britânica Arctic Monkeys como uma de suas grandes influências musicais.

Fernando Brant

Outro importante nome do Clube da Esquina, tanto do movimento cultural quanto compositor do álbum de Milton e Lô lançado em 1972.

No disco, a dupla Lô e Fernando compôs "Paisagem da janela" e, posteriomente, "Sonho real" e "A via Láctea".

Ronaldo Bastos

Foi produtor do disco Clube da Esquina em 1972 e profícuo parceiro de Lô. Compuseram juntos "O trem azul", "Canção Postal" e "A força do vento".

Beto Guedes

Também parceiros de geração, os dois compuseram e tocaram juntos no Clube da Esquina. Desde 2023, ele, Lô e Flávio Venturini se apresentaram pelo Brasil no projeto "50 anos de música de Minas", em que celebraram a parceria estabelecida nas esquinas de Belo Horizonte.

Compuseram juntos "Equatorial" (com Márcio Borges) e outros sucessos.

Samuel Rosa

Uma das parcerias mais recentes de Lô Borges foi Samuel Rosa, vocalista do Skank. Os dois chegaram a gravar juntos em 2015, "Samuel Rosa & Lô Borges: Ao Vivo no Cine Theatro Brasil", com duas músicas inéditas dos dois.

Entre as canções em parceria estão "Dois rios" (composta pelos dois e Nando Reis) e "Dínamo" (em que dividem os vocais).



Zeca Baleiro

O artista mineiro lançou em agosto deste ano o álbum ''Céu de Giz - Lô Borges Convida Zeca Baleiro'', a primeira colaboração entre Borges e Baleiro. Esse foi também o último disco de Lô, que teve Zeca como compisitor das dez faixas inéditas, além da participação em voz do maranhense em cinco músicas.



Entre os destaques desse trabalho entre Lô Borges e Zeca Baleiro estão ''Antes do Fim'', ''Céu de Giz'' e ''Olhos Cansados''.

