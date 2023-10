De mostra de cinema a exposição para celebrar o Galo da Madrugada, veja qual a boa do 'findi'

A- A+

Com "O Cinema de Adélia Sampaio" e a mostra "A Magia do Galo" entre os destaques da semana, a agenda cultural está repleta, como sempre, de (muita) coisa - e das boas - para fazer.

Além de opções da Sétima Arte e exposições, o roteiro também tem shows diversos para agradar a todos os estilos, a exemplo do Capibaribe Festival, no Bairro do Recife, com shows gratuitos de Labaredas e Orquestra do Maestro Oséas e do Forró Casaamarela, no Casbah, em Olinda, com forrobodó e samba de latada de Josildo Sá.



Tem também a tradicional festa da Odara Odesce - Primeiro Grito de Carnaval, no Terminal Marítimo e concerto da Orquestra Criança Cidadã às vésperas da viagem ao Vaticano. Os instrumentitas se apresentam no Paço do Frevo, com acesso gratuito.



Ah, além das opções de teatro para rir com Jessier Quirino e Zé Lezin, no Teatro RioMar e no Shopping Recife vai rolar Teatro Animado: Musical Família Addams.

Então, bora de programação?

CINEMA

Mostra Sétima Arte Feminina: O Cinema de Adélia Sampaio

Quando: até 5 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito - com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão

Informações: (81) 3425-1915

"Hypnotic - Ameaça Invisível"

Sinopse: Com Ben Affleck e Alice braga, a trmaa conta a história de um detetive que investiga uma série de roubos elaborados e acaba descobrindo que sua filha desaparecida e o próprio governo podem estar por trás do caso.

"Five Nights At Freddy's - O Pesadelo Sem Fim"

Sinopse: Baseado no jogo homônimo, um jovem recém-contratado como vigia noturno de uma pizzaria precisa lutar para sobreviver quando descobre que o local esconde um segredo obscuro.

SHOWS E EVENTOS

Orquestra de Bolso

Quando: Sexta (27), 21h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @terra_cafebar



Vamo Que Vamo Fantasy

Com Tarcy Ponte e Everton Lins

Quando: Sexta (27), a partir das 19h

Onde: Boteco Vamo Que Vamo - Estrada do Bongi, 1067, Bongi

Couvert R$ 10

Informações e reservas: (81) 9 9763-9523



Bailão Nerd - Halloween Recife

Com os DJ's Tawan Douglas, Pyroboy e Akira Kenshi

Quando: Sexta (27)

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 50 no Sympla



Halloween Metrópole - Day I e Day II

Quando: Sexta (27) - Day I e Sábado (28) - Day II

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Capibaribe Festival

Com shows de Labaredas, Flaira Ferro e Orquestra do Maestro Oséas

Quando: Sábado (28), a partir das 17h

Onde: Av. Rio Branco (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Voltei Recife, A Festa

Com André Rio, que convida: Bloco das Ilusões, maestros Spok e Forró e Ed Carlos, entre outras atrações

Quando: Sábado (28), 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899

Feijoada do Seu Carva

Com Dilsinho, SPC, Só na Marosidade, Samba das Antigas e Korossy

Quando: Sábado (28), 14h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingresso R$ 500 no Sympla - Com Open Food & Open Bar

Informações: @carvalheira

Forró Casaamarela

Com Josildo Sá e Sarah Leandro

Quando: Sábado (28), a partir das 21h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @casbah_olinda



Odara Odesce - Primeiro Grito de Carnaval

Alana Marques e Lala K convidam: Cortejo Afro (BA) e Orquestra de Bolso

Quando: Sábado (28), 20h

Onde: Terminal Marítimo

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: @golarrole

Melissa Levaux e Caetana, no Tardes Olindenses

Quando: Sábado (28), 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



Feira Mística, em Olinda

Quando: Sábado (28), das 10h às 19h

Onde: Espaço Reluz - Rua do Bonfim, 159

Acesso gratuito

Informações: @feiramistica.pe



Quintal do Tocha

Com Ed Love, Família Degrade e DJ Pedrinho Pileque

Quando: Domingo (29), 17h

Onde: Arena Ramond (Nossa Senhora do Ó, Ipojuca) - PE-09, ao lado da Praça de Eventos

Ingressos R$ 25 no site Bilheteria Digital

Super Matinê, com Cleyton Costa

Quando: Domingo (29), 16h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25 (meia-entrada), na bilheteria do espaço

Informações: (81) 3223-2390



Concerto Especial Orquestra Criança Cidadã - Repertório da Viagem ao Vaticano

Quando: Domingo (29), 17h

Onde: Paço do Frevo - Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito - sendo necessária inscrição neste link



TEATRO



Jessier Quirino e Zé Lezin em "Doidos de Juízo"

Quando: Sábado (28), às 20h e Domingo (29) às 17h e 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 55 no site do Teatro RioMar

Informações: (81) 3878-0202

Teatro Animado: Musical Família Addams

Quando: Sábado (28) e Domingo (29), 17h

Onde: Shopping Recife

Ingressos a partir de R$ 35 no site do shopping e na bilheteria

Informações: (81) 3035-0003

"As Crianças"

Quando: Sexta (27) e Sábado (28), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada)

Informações: (81) 3425-1915

"A Resposta - Parte II", com Deive Leonardo

Quando: Sexta (27) e Sábado (28), 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

"Psicóticos"

Quando: Domingo (29), 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"As Aventuras de Matias"

Quando: Sábado (28) e Domingo (29), às 15h

Onde: Cineteatro Samuel Campelo - Praça Nossa Sra. do Rosário, 510, Jaboatão

Acesso gratuito

Informações: (81) 3462-5340

EXPOSIÇÃO

"A Magia do Galo"

Quando: a partir de sexta-feira (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Quando: até 26 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h

