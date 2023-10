De namorada nova, Brad Pitt continua com tatuagens que homenageiam Jolie; descubra quais são

A- A+

Pode não parecer, mas Brad Pitt é dono de uma coleção de mais de dez tatuagens. Quando o ator e sua nova namorada, a designer de jóias Ines de Ramon, de 30 anos, foram fotografados juntos, à beira da piscina de um resort na cidade de Cabo San Lucas, no México, no último réveillon, os desenhos no corpo do ator deram o que falar. Mas mesmo com o novo romance no ar, o vencedor do Oscar ainda têm tatuagens que homenageiam a ex-esposa Angelina Jolie, descubra quais são:

Rabiscos de Angelina Jolie

Rumores dizem que os rabiscos nas costas do vencedor do Oscar teriam sido feitos por Angelina, e depois marcados permanentemente por Pitt.

Data de nascimento de Angelina Jolie

O ator também tatuou a data de nascimento de sua ex-esposa, 4 de junho de 1975, na parte inferior do abdômen, em Khmer, a língua oficial do Camboja, onde Maddox, o filho mais velho do casal, nasceu.

Iniciais da família

Pitt tem as inicias de sua família tatuadas no braço. "A" para Angelina, escrito no lado direito da cruz, além de "M" para Maddox, "P" para Pax, "Z" para Zahara, "S" par Shiloh, "K" para Knox e "V" para Vivienne, seus filhos, à esquerda.

"Existe um campo, além de todas as noções de certo e errado. Encontro você lá."

O ator e Angelina têm uma tatuagem em comum, a frase "Existe um campo, além de todas as noções de certo e errado. Encontro você lá" do poeta iraniano Jalal al-Din Mohammad ibn Balkhi, também conhecido como Rumi. Anos depois, ele desenhou a silhueta de um homem ao lado dos dizeres.

