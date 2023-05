De Nando Reis a Tiago Iorc: veja os artistas mais incluídos em playlists de Dia das Mães no Spotify

A- A+

Encontrar as palavras certas para expressar sentimentos em relação às mães pode ser muito difícil. Por isso, uma das formas mais comuns de manifestar o carinho que sentimos pelas mulheres que nos trouxeram ao mundo é através da música. No Spotify e no Brasil, são mais de 12 mil músicas disponíveis com as palavras “mãe” e “mamães” no nome.

Há também aqueles que preferem criar listas inteiras dedicadas a elas: somente no último mês, mais de 3 mil playlists com Dia das Mães no título foram criadas por usuários no Spotify no Brasil. Ao todo, são 71 mil playlists dedicadas a elas.

Já o artista mais adicionado a essas listas é Nando Reis, seguido por Anavitória e Ana Vilela. Em relação às faixas, Nando Reis leva o topo da lista com Pra Você Guardei O Amor, com Ana Cañas e De Janeiro a Janeiro, com Roberta Campos, seguidas de Trevo (Tu), por Anavitória e Tiago Iorc.

Confira as cinco músicas mais adicionadas à playlists sobre mães:

Pra Você Guardei O Amor, por Nando Reis e Ana Cañas

De Janeiro a Janeiro, por Nando Reis e Roberta Campos

Trevo (Tu), por ANAVITÓRIA e TIAGO IORC

Coisa Linda, por TIAGO IORC

Meu Abrigo, por Melim



Confira os cinco artistas mais adicionados em playlists sobre mães:

Nando Reis

Anavitória

Ana Vilela

Melim

Tiago Iorc

