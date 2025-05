A- A+

CINEMA De "Nasce uma estrela" a "Coringa 2": relembre a trajetória de Lady Gaga no cinema Cantora se apresenta na Praia de Copacabana no sábado (3)

Lady Gaga, que sobe ao palco montado na Praia de Copacabana no sábado (3), no Rio de Janeiro, é uma estrela da música conhecida por hits como "Poker face", "Bad romance" e "Born this way", mas não é só isso. Ao longo dos anos, a popstar também desenvolveu uma importante trajetória no cinema e na TV como atriz.

A artista fez sua estreia nas telas antes de despontar para a fama, em uma participação não creditada em "Família Soprano", em que interpretou uma "garota na piscina" em episódio que foi ao ar em 2001, quando tinha 15 anos.





Depois disso, em sua trajetória musical, ficou marcada por clipes ambiciosos e performáticos, como "Paparazzi", "Bad Romance" e "Telephone". Interpretou a si mesma em episódios de "Gossip girl", em 2009, e "Os Simpsons", em 2012. Em 2012, Gaga também fez sua primeira aparição na tela grande.

Confira a trajetória da artista nos cinemas.

'MIB — Homens de Preto 3' (2012)



Lady Gaga tem uma participação "piscou-perdeu" em "MIB 3". Ela é vista como uma alienígena sob vigilância em uma tela de TV na agência responsável por controlar a população extraterreste que habita o planeta.

'Machete mata' (2013)



No ano seguinte, a cantora ganhou seu primeiro papel de verdade na tela grande, em "Machete mata", de Robert Rodriguez. Em participação pequena, ela interpreta La Chameleón no filme estrelado por Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Amber Heard e Sofia Vergara. Gaga recebeu uma indicação ao Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante.

'Muppets 2 – Procurados e amados' (2014)



Lady Gaga levou a parceria e amizade com Tony Bennett para a tela grande. A dupla vez uma breve participação em cena de "Muppets 2 – Procurados e amados". A artista também participou da trilha sonora da produção.

'Sin City: A dama fatal' (2014)



Um ano após o encontro em "Machete mata", Robert Rodriguez voltou a dirigir Gaga em "Sin City: A dama fatal", continuação de "Sin City: A cidade do pecado" (2005). Na trama, ela interpreta a garçonete Bertha em um dos episódios do longa.

'The hunting ground' (2015)



Lady Gaga não está presente em cena neste documentário sobre acusações de estupro em faculdades dos EUA, mas conquistou sua primeira indicação ao Oscar pelo trabalho como compositora da canção original "Til It Happens to You", em parceria com Diane Warren.

'Nasce uma estrela' (2018)



Após várias pequenas participações, Lady Gaga ganhou um papel de protagonista no cinema em 2018, com "Nasce uma estrela", de Bradley Cooper. O filme rendeu à artista indicações ao Globo de Ouro, ao SAG Awards e ao Oscar de melhor atriz.

Também foi com "Nasce uma estrela" que Gaga recebeu sua única estatueta do Oscar, na categoria de melhor canção original por "Shallow".



'Casa Gucci' (2021)



Três anos após o fenômeno "Nasce uma estrela", Lady Gaga voltou a ter um papel de protagonista nos cinemas em "Casa Gucci", de Ridley Scott, dividindo cena com Al Pacino e Adam Driver. Na trama, a artista interpreta Patrizia Reggiani, uma mulher de origem humilde que se casa com um membro da família Gucci e se vê em meio a um jogo de ambição e violência. Ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro e ao Bafta pela atuação.

'Top Gun: Maverick' (2023)



Gaga não chegou a contracenar com Tom Cruise em "Top Gun: Maverick", mas cavou uma nova indicação ao Oscar de melhor canção original pela composição de "Hold My Hand", em parceria com BloodPop.

'Coringa: Delírio a dois' (2024)

Lady Gaga surpreendeu muita gente quando foi anunciada como Arlequina na continuação de "Coringa". No filme, a atriz vive um romance musical com o personagem vivido por Joaquin Phoenix. O filme, no entanto, foi alvo de críticas e rendeu duas indicações ao Framboesa de Ouro para Gaga.

Em sua trajetória cinematográfica, Lady Gaga foi alvo de muitos memes. Seja por responder sempre a mesma coisa em aparições públicas ("Pode haver 100 pessoas na sala, e 99 não acreditam em você...") ou por se levar a sério demais, com processos bem intensos de incorporar suas personagens. Mas foi com o fracasso de "Coringa 2" que a artista se viu em meio a uma tempestade de memes.

Gaga, inclusive, brincou com a situação em monólogo no Saturday Night Live: "Eu estou tão empolgada de estar aqui. Eu sei que vocês devem estar pensando que estou aqui para divulgar o meu álbum, 'Mayhem', mas na verdade eu estou aqui para relembrá-los de que eu sou uma atriz incrível. Eu tenho sido bastante exigente ao selecionar os filmes que poderão mostrar a minha habilidade como uma atriz séria. Filmes como 'Coringa 2'. Aparentemente, as pessoas o acharam ótimo. Joaquin e eu até fomos indicados ao Framboesa de Ouro, que é um prêmio para o pior filme do ano".

