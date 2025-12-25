A- A+

FAMOSOS De Neymar e Bruna Biancardi a Ana Castela e Zé Felipe: como foi o Natal dos famosos Entre ceias caprichadas, árvores iluminadas e encontros em família, eles deram aos seguidores um gostinho de como foi a noite especial

A noite de Natal foi marcada por encontros, celebrações e registros nas redes sociais entre os famosos. Celebridades como Ana Castela e Zé Felipe, Neymar, Anitta, Leo Santana, Sabrina Sato, Lázaro Ramos e Taís Araújo compartilharam momentos ao lado da família e de amigos, mostrando ceias, decorações e tradições da data.

Ana Castela e Zé Felipe

A cantora Ana Castela passou o seu primeiro Natal ao lado do namorado Zé Felipe. Na casa de Leonardo e Poliana Rocha, a boiadeira mostrou nas redes sociais como foram as comemorações. Foto com os enteados, ceia farta, bingo, brincadeiras com o sogro e coreografias com a família marcaram a data.





Neymar e Bruna Biancardi

O Natal de Neymar e Bruna foi luxuoso e animado. O casal compartilhou no Instagram a decoração do grande salão onde fizeram a ceia de Natal, receberam o Papai Noel e um coral e trocaram presentes.

Anitta

A cantora Anitta passou a véspera do Natal com família e amigos. A celebração também marcou o aniversário de sua mãe, Miriam Macedo. Em clima descontraído, Anitta compartilhou fotos com os amigos, o namorado Ian Botolanza e o cachorro Plínio. A reunião teve troca de presentes e terminou com os convidados dançando pela casa da cantora.

Sabrina Sato

Sabrina teve um Natal um pouco diferente. Ela e a família resolveram antecipar a celebração, porque pela primeira vez passará o Natal longe da filha Zoe. "Foi simples e cheio de afeto", escreveu a apresentadora. O pai da apresentadora precisou ser internado, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas em agosto deste ano.

Virginia e Vini Jr.

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca passou o primeiro Natal ao lado do namorado, Vini Jr. "Feliz natal!!!!!! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas, amém", escreveu Virginia. O casal já havia celebrado a data na terça-feira, com uma festa na mansão do jogador do Real Madrid Rio de Janeiro. Em seu Instagram, Vini Jr. Também compartilhou fotos com a família e a namorada.

Leo Santana e Lore Improta

O cantor e a dançarina - grávida do segundo filho do casal - também compartilharam fotos do Natal ao lado da família em Salvador. "Passando para desejar um Feliz Natal para todos vocês Por aqui, família reunida e muito amor nessa noite especial", escreveu Lore. Em vídeos no Instagram, Lore mostrou ainda que a filha Liz, 4, ganhou dois hamsters dos avós maternos.

Lázaro Ramos e Taís Araújo

O casal de atores passou o Natal juntos ao lado de outros familiares. Todos os presentes usaram uma camisa personalizada com os dizeres "Feliz Natal em família. Gratidão". Nos stories, eles ainda desejaram um Feliz Natal para seus seguidores. "Uma noite de alegria para todos vocês, de muito amor, de estar perto de quem você ama. Se não estiver com a família, que você tenha conseguido estar com pessoas que te fazem bem e se você estiver sozinho, receba nosso abraço, nosso beijo, desejamos tudo de melhor", disse Lázaro.

Ivete Sangalo

A cantora compartilhou uma imagem de sua noite de Natal em família, que contou com a presença do seu ex-marido Daniel Cady, pai de seus filhos. "Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz pra todos nós", desejou Ivete.

Carol Peixinho e Thiaguinho

O casal compartilhou registros do primeiro Natal junto com o filho Bento, nascido em setembro. "Que o amor que que nasceu aqui hoje seja sempre o nosso norte. Desejamos um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras, com saúde, união, fé e muito amor!", escreveu a influenciadora e publicitária.

