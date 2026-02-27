A- A+

ESTADOS UNIDOS De Olivia Rodrigo a Robert De Niro, veja como artistas têm feito oposição ao governo Trump Com o recrudescimento da política anti-imigração, nomes do cinema e da música americana reforçaram as críticas ao presidente dos EUA

No segundo mandato de Donald Trump, a oposição ao presidente dos EUA vinda do mundo das artes ganhou força. No caso mais recente, Trump reagiu xingando o ator Robert De Niro de 'doente e demente'. Mas De Niro não está sozinho na oposição.

O astro de "Taxi Driver" e "Touro indomável" é um crítico ativo do magnata republicano e, no ano passado, usou seu discurso de agradecimento pelo prêmio honorário no Festival de Cannes para classificar o presidente como “filisteu”. Na última quarta-feira (25), Trump chamou De Niro de “doente e demente”, depois de o artista ter incentivado os americanos a “resistirem” ao seu governo.

O ator George Clooney também é um opositor ferrenho de Trump. O vencedor do Oscar, que é um apoiador de longa data do Partido Democrata, teceu críticas ao presidente dos EUA, por repreender a decisão da França de conceder cidadania francesa ao ator de Hollywood e sua família.

Clooney e sua esposa, Amal Alamuddin, e seus dois filhos se tornaram cidadãos franceses no início deste ano, depois de viverem em uma propriedade no sul da França por anos. Trump, cujo governo apoiou partidos anti-imigração na Europa, escreveu na Truth Social que a França era bem-vinda à estrela e sua família.



“Boas notícias! George e Amal Clooney, dois dos piores prognosticadores políticos de todos os tempos, tornaram-se oficialmente cidadãos da França, que, infelizmente, enfrenta um grave problema de criminalidade devido à sua gestão absolutamente desastrosa da imigração.”

Bruce Springsteen e Tom Morello

Um dos maiores nomes da música americana, Bruce Springsteen é também um dos mais contundentes críticos de Trump. Recentemente, Springsteen lançou uma música de protesto contra mortes causadas por agentes do ICE em Minneapolis. A faixa, “Streets of Minneapolis”, foi escrita e gravada em questão de dias como reação às mortes de Renee Good e Alex Pretti nas mãos de agentes federais.

Outro nome conhecido pelo ativismo político, Tom Morello se juntou a Springsteen. O guitarrista do Rage Against the Machine e do Audioslave anunciou que tocará com Bruce Springsteen e a E Street Band na turnê em arenas pelos EUA.



O anúncio foi feito logo após Springsteen aparecer como o convidado surpresa no evento de Morello Defend Minnesota: A Concert of Solidarity and Resistance, em Minneapolis. Em suas redes, Morello declarou: "Fui lembrado de como nossa plataforma é importante, e de quão crucial é o trabalho de resistência que nossa música pode realizar neste perigoso momento histórico. Juntos, Bruce, a E Street Band e eu vamos colocar um holofote sobre as ameaças à democracia e aos direitos humanos que estão acontecendo ao nosso redor".





Bad Bunny contra o ICE

O artista principal do show do intervalo do Super Bowl de 2026 e um dos mais ouvidos do mundo, Bad Bunny é um crítico ferrenho de Trump. O músico apoiou Kamala Harris nas eleições de 2024 e compartilhou diversos vídeos pró-Harris nas redes sociais após um comício de Trump no qual um artista chamou Porto Rico, terra natal do artista, de "ilha flutuante de lixo". Na estreia da temporada de outono do Saturday Night Live, Bad Bunny zombou impiedosamente dos apoiadores de Trump por seu alvoroço constante.

Em uma entrevista de setembro de 2025, o músico contou à revista britânica i-D que optou por excluir os EUA de sua turnê de shows mais recente devido a preocupações com as deportações em massa promovidas pelo governo Trump.

Ao levar o principal troféu de Álbum do Ano por "Debi tirar más fotos" na 68ª edição do Grammy, o cantor porto-riquenho fez seu discurso de agradecimento quase todo em espanhol. Antes disso, ao receber o prêmio de Álbum de Música Urbana, o cantor já tinha exclamado "Fora ICE!", enquanto era ovacionado pelo público da Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Direitos Autorais

Além das críticas ao recrudescimento da política anti-imigração, grandes nomes da indústria da música criticaram o uso não-autorizado de suas canções em eventos políticos de Trump. A seguir, uma lista de artistas que pediram ao atual presidente dos Estados Unidos para que ele os mantivesse, e suas músicas, longe de sua boca e, principalmente, de seus materiais políticos.

ABBA

Adele

Aerosmith

Beyoncé

Bruce Springsteen

Celine Dion

Everlast

Foo Fighters

Guns N' Roses

Joni Mitchell

Leonard Cohen e Rufus Wainwright

Luciano Pavarotti

Neil Young

Nickelback

Olivia Rodrigo

Ozzy Osbourne

Panic! at the Disco

Phil Collins

Prince

Queen

The Rolling Stones

Sabrina Carpenter

SZA

Tom Petty

Village People

The White Stripes

Veja também