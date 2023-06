De onde vem a fortuna de Camila Loures, youtuber processada por motorista de aplicativo

A- A+

Considerada a maior youtuber do Brasil, Camila Loures viralizou em 2022 ao ser expulso de um Uber e compartilhar a situação com seus seguidores. A influencer mineira, porém, já era uma celebridade no YouTube desde 2014 e aparece seguido na lista de pessoas mais ricas da internet. Seu patrimônio inclui ferrari, mansões e uma "coleção" de fazendas.

Contratos polpudos

Loures tem quase 19 milhões de seguidores no Instagram e 14,5 milhões de inscritos no YouTube. Mas ela já declarou que 70 por cento de sua renda não vem das visualizações no seu canal e sim dos seus contratos de publicidade. Segundo o site de monitoramento Social Blade, ela ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês em 2022. Ela mantém contratos com marcas como TIM, Brahma, Salon Line, Coca-Cola e AliExpress.

Rainha imobiliária

Camila tem quatro mansões. A primeira em Belo Horizonte, de frente à Lagoa Pampulha. Já a segunda mansão foi inicialmente adquirida para realizar as gravações de seus vídeos, mas acabou se tornando a sua residência oficial até 2021, quando ela comprou outra propriedade de presente de aniversário.

Em 2022, a youtuber causou rebuliço ao adquirir uma mansão Alphaville (Grande São Paulo) avaliada em R$ 14 milhões, ficando vizinha de famosos como Rodrigo Faro.

Coleção de fazendas

“Em Minas a gente não tem praia, aí vai pra roça”, já disse a youtuber. Em um episódio de "Podcats", o podcast da influenciadora, Camila revelou que era proprietária de dez fazendas.

Ferrari de R$ 1,2 milhão

Camila vem de uma família com situação financeira confortável. Seus primeiros vídeos, quando ainda iniciava sua fama, foram gravadas na casa do pai da influencer, que tinha um negócio de carros. E nessas imagens já é possível ver uma coleção de automóveis importados no local. A casa, localizada em Belo Horizonte, ficava de frente para a Lagoa da Pampulha.

Camila seguiu o pai no gosto por carros de luxo. Em 2021 ela compartilhou com seus seguidores a imagem de sua Ferrari avaliada em R$ 1,2 milhão. Ao gravar um vídeo com o veículo para o seu canal, ela foi parada pela Polícia Militar por andar com a placa do veículo coberta. A infração é considerada grave.

