De onde vem a fortuna de Chiquinho Scarpa? Conde diz que não conhece todos os cômodos de sua mansão

Chiquinho Scarpa, de 72 anos, revelou durante entrevista ao podcast Hello Val, de Val Marchiori, que não conhece todos os cômodos da própria mansão, de 1,5 mil metros quadrados, localizada em um dos endereços mais caros da capital paulista, no Jardim América, São Paulo, e que está à venda por R$ 63 milhões. Ele tenta vender o imóvel há mais de dez anos, mas até hoje não apareceu um interessado em fechar o negócio.

De onde vem a fortuna de Chiquinho Scarpa?

Francisco Scarpa Filho é filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa. Desde que nasceu, Chiquinho vive na mansão que hoje tenta vender e sempre teve uma vida abastada. Seu pai tinha um quadro de Picasso em casa e um Rolls-Royce. Além disso, ele adorava festas e, por décadas, se hospedou em uma suíte do luxuosíssimo hotel Plaza Athénée, sempre que ia a Paris.

Quando criança, Chiquinho Scarpa sempre viajava com a família para a Europa a bordo de um transatlântico. Eles levavam uma vaca leiteira, que era ordenhada no porão sempre que os filhos pequenos pediam a mamadeira.

Tudo começa com o avô de Chiquinho, o imigrante italiano Nicolau Scarpa. Ele foi criador da cervejaria Caracu, proprietário de diversas empresas e importante acionista no início do Grupo Votorantim. Foi também dono da Skol e orgulhava-se de ter lançado a primeira cerveja em lata do Brasil.

Nascido em Gioi, uma pequena cidade italiana na província de Salerno, região da Campânia, Nicolau chegou ao Brasil em 1888, com apenas dez anos, trazido pelos pais e acompanhado do irmão, Domenico Scarpa. Nicolau faleceu em 26 de setembro de 1942.

A família se estabeleceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde nasceu Francisco Scarpa, pai de Chiquinho, que herdou a fortuna do pai e chegou a ter quarenta fazendas, além de usina de açúcar, metalúrgica e fábrica de tecidos.

