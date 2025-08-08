A- A+

FAMOSOS De onde vem a fortuna de Maíra Cardi e Thiago Nigro, que casaram em comunhão de bens Patrimônio do coach de finanças foi estimada em R$ 22 milhões em 2022; já a empresária disse ser milionária 'com certeza'

Apenas “um só”. É assim que Thiago Nigro, conhecido entre o público como Primo Rico, descreve a sua relação com Maíra Cardi ao explicar por que eles decidiram se casar em regime de comunhão total de bens.



A fortuna do coach de finanças, sozinha, foi estimada em cerca de R$ 22 milhões há três anos; a da influencer e empresária não se tem valores, mas ela já afirmou ser milionária “com certeza” — e ela já dizia isso lá pelos idos de 2021, quando perguntada.

“Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens, ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso”, disse o Primo Rico em suas redes sociais.



“Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou será que é sobre amor de fato?”

E ele continuou: “Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra”.





De onde vem o dinheiro de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

A modelo e empresária Maíra Cardi, nunca escondeu que tem uma situação financeira muito confortável. Ela participou do reality “Big Brother Brasil” aos 25 anos, sendo um dos nomes da nona edição do programa, em 2009. Ela já afirmou em entrevistas que trabalhava desde os 18 anos como modelo em emissoras de TV, mas foi com o “BBB” que ela ganhou projeção nacional.

Passado o programa, Maíra chegou a se mudar para os Estados Unidos com o então marido, na época, o empresário Greto Guariz. O casal viveu em Miami, onde ela chegou a lançar uma marca de roupas e ele mantinha uma empresa de eventos. Maíra e Greto ostentavam uma vida de luxo, com passeios de Ferrari e iate. A união durou seis anos.

Maíra Cardi começou a consolidar sua fortuna, de fato, empreendendo em programas de emagrecimento. Formada em nutrição esportiva, ela criou os programas “Seca você”, “Cura você” e “O comando”, plataformas que fizeram bastante sucesso. Maíra ganhou nome neste mercado e atendeu diversas famosas como Anitta, Larissa Manoela, Deborah Secco, Cleo e Samantha Schmütz.

Não há uma estimativa exata do tamanho da fortuna de Maíra Cardi. Mas dá para imaginar. No programa de TV “Me poupe”, de Nathalia Arcuri, quando questionada se já era uma milionária, Maíra disse “com certeza” e, quando perguntada se teria mais de R$ 1 milhão, respondeu com segurança, mais uma vez: “muito mais”. No mesmo programa, exibido no começo do ano passado, a life coach disse que era dona de “várias empresas” e que começou seu império com apenas R$ 800. “Eu sou ótima pra fazer dinheiro, sei fazer dinheiro como ninguém”, afirmou.

Em abril de 2021, o Jornal Extra revelou que a ex-BBB cobrava R$ 10 mil em sessões individuais de consulta sobre emagrecimento. O combo com dez sessões saía por R$ 50 mil. Um plano de dois meses poderia custar até R$ 150 mil, dependendo do pacote.

Além dos faturamentos como empresária, Maíra Cardi também recebe por publicidade nas redes sociais. Ela tem mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram. Recentemente, ao estrelar a propaganda de um banco que era veiculada no intervalo do “BBB 22", Maíra faturou R$ 700 mil. Ela também ganha dinheiro do YouTube, onde mantém um canal com quase 1 milhão de inscritos.

Já Thiago, conhecido nas redes como “primo rico”, é um dos principais influenciadores de finanças do Brasil. No Instagram, ele tem quase oito milhões de seguidores e no YouTube, seis milhões de inscritos no canal e diz que seu objetivo é ensinar finanças para todos. No Spotify, ele comanda o PrimoCast, um dos principais podcasts sobre o tema.

O investidor também escreveu “Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho”, em novembro de 2018, cuja descrição diz que ele “ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais". Segundo a editora HarperCollins, este foi o título mais vendido do Brasil em 2019.

No site do Grupo Primo, atualmente ele vende uma mentoria, que está em lista de espera, chamada Mil ao Milhão, no valor de R$ 3 mil. No curso de sete semanas, ele promete ensinar o método "a arca", "um modelo de alocação que permite ter ganhos significativos em seus investimentos, ao mesmo tempo que diminui as perdas nos momentos de stress".

O Grupo também é dono da Staage, que se define como a "primeira plataforma de marketing a acessar os bastidores de grandes lançamentos digitais".

Paulistano de 32 anos, Thiago costuma dizer que seus investimentos começaram aos 18 anos, com a ajuda dos pais, que lhe deram R$ 5 mil. Ele investiu todo o dinheiro na Bolsa depois de ver um filme sobre o assunto e achar ser uma boa ideia para ficar rico. Perdeu o dinheiro e decidiu aprender sobre o funcionamento do mercado.

O jovem chegou a trabalhar no setor de RH de uma empresa, em departamento de marketing de outra companhia e a ser sócio de uma assessoria de investimentos, cuja parte vendeu um ano depois de criar o “Primo Rico”. A ideia de fazer vídeos, aliás, surgiu da namorada, a influenciadora Camila Ferreira, a quem ele creditava a existência do Primo Rico. Os dois anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano.

Como se conheceram?

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram em janeiro de 2023. À época, a ex-BBB e "coach de emagrecimento" — que estava solteira desde outubro de 2022, quando se separou de Arthur Aguiar — foi contratada pelo “influenciador financeiro” para o ajudar a perder peso. Os dois se apaixonaram à primeira vista, como contam. Poucos dias depois do primeiro encontro, ele terminou o relacionamento com a influenciadora digital Camila Ferreira e assumiu o romance com Maíra.

Três meses depois, os dois oficializaram o noivado em grande estilo. Reuniram amigos, uma banda gospel e um grupo de pastores brasileiros e zarparam rumo a Israel — bancando a viagem para toda a turma. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram cenários luxuosos, em restaurantes caros e hotéis estrelados.

Recentemente, o casal ainda comprou uma mansão em Alphaville, região nobre de São Paulo. O imóvel, que pertencia a Neymar, custou R$ 20 milhões ao jogador em 2020. São 1,5 mil metros quadrados, 20 vagas de garagem e 40 quartos na casa, projetada pela arquiteta Chris Arantes, do escritório Alca Arquitetura. Logo que adquiriram a residência, os influencers iniciaram uma reforma em toda a casa.

