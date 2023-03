De onde vem a fortuna de Thiago Nigro, o novo namorado de Maíra Cardi

A- A+

Thiago Nigro, conhecido como "Primo rico", saiu da bolha das finanças e entrou no mundo das celebridades nesta quarta-feira (1º) ao aparecer no Instagram de Maíra Cardi como seu novo namorado. Embora ainda estejam se conhecendo, como diz a legenda do post, o romance já rendeu um álbum caprichado e pegou os fãs de surpresa.

Quem é Thiago Nigro e como ele ganha dinheiro?

Conhecido nas redes como "primo rico", Thiago é um dos principais influenciadores de finanças do Brasil. No Instagram, ele tem quase oito milhões de seguidores e no YouTube, seis milhões de inscritos no canal e diz que seu objetivo é ensinar finanças para todos. No Spotify, ele comanda o PrimoCast, um dos principais podcasts sobre o tema.

O investidor também escreveu “Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho”, em novembro de 2018, cuja descrição diz que ele "ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais." Segundo a editora HarperCollins, este foi o título mais vendido do Brasil em 2019.

No site do Grupo Primo, atualmente ele vende uma mentoria, que está em lista de espera, chamada Mil ao Milhão, no valor de R$ 3 mil. No curso de sete semanas, ele promete ensinar o método "a arca", "um modelo de alocação que permite ter ganhos significativos em seus investimentos, ao mesmo tempo que diminui as perdas nos momentos de stress".

O Grupo também é dono da Staage, que se define como a "primeira plataforma de marketing a acessar os bastidores de grandes lançamentos digitais".

Como Thiago Nigro começou?

Paulistano de 32 anos, Thiago costuma dizer que seus investimentos começaram aos 18 anos, com a ajuda dos pais, que lhe deram R$ 5 mil. Ele investiu todo o dinheiro na Bolsa depois de ver um filme sobre o assunto e achar ser uma boa ideia para ficar rico. Perdeu o dinheiro e decidiu aprender sobre o funcionamento do mercado.

O jovem chegou a trabalhar no setor de RH de uma empresa, em departamento de marketing de outra companhia e a ser sócio de uma assessoria de investimentos, cuja parte vendeu um ano depois de criar o "Primo Rico". A ideia de fazer vídeos, aliás, surgiu da namorada, a influenciadora Camila Ferreira, a quem ele creditava a existência do Primo Rico. Os dois anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano.

Apartamento leiloado

Apesar de ser considerado um "guru" do investimento, a "Veja São Paulo" revelou, em 2019, que um apartamento que estava no nome do influenciador iria a leilão por causa de uma dívida de R$ 1,7 milhão. Segundo a revista, no início de 2012 os boletos da compra do imóvel deixaram de ser pagos. Thiago explicou que passava por dificuldades financeiras, mas defendeu que o apartamento era dos pais e estava no nome dele. “Antes de dar certo nos negócios, eu quebrei. Como vários brasileiros, tive sérios problemas de finanças. No meu canal, alerto que não se deve antecipar os sonhos. Meus pais fizeram isso. Conversamos bastante ao longo desse tempo. Foi um tremendo stress, é algo ruim, sim, mas prefiro encarar como um aprendizado”.

Veja também

CELEBRIDADES Depois de maconha e propofol, Yoo Ah-in testa positivo para cocaína e quetamina