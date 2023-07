A- A+

CELEBRIDADES De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca, que diz ter faturado R$ 22 milhões em live Com 24 anos, influenciadora é dona de marca de cosméticos que faturou mais de R$ 160 mi no ano passado

Virginia Fonseca impressionou a web com os números da live que empreendeu nesta segunda-feira (24), na qual promoveu a sua marca de cosméticos WePink. Segundo a influenciadora, em 13 horas e 30 minutos de transmissão, ela faturou R$ 22 milhões. Não foi a primeira vez que ela alcançou o feito: em abril, ela também embolsou a mesma quantia, também em live da WePink.

A conquista rendeu até tatuagem. Virgínia, o marido — o sertanejo Zé Felipe —, e duas pessoas que trabalham em sua equipe fizeram uma tatuagem para comemorar o sucesso da live. Nas redes sociais, a fortuna da influenciadora de apenas 24 anos voltou a ser tema.

De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca?

A influenciadora vive uma vida luxuosa em Goiânia, que mostra em seus perfis. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No início deste ano, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.



Mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, já lançou produtos de beleza infantil no dia do parto. A influencer já chegou a declarar que recebe mais de R$ 500 mil reais por mês, ou seja, R$ 6 milhões por ano. Atualmente, ela soma 42 milhões de seguidores apenas em seu perfil no Instagram, estando entre as maiores do Brasil.

Veja também

Streaming "Sintonia": quarta temporada confronta seus protagonistas com situações-limite; confira entrevista