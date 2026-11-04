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curiosidades De onde vem a gíria que fez senador eleito dos EUA brincar com significado do sobrenome no Brasil Samba de Zeca Pagodinho inspirado em personagem de Agildo Ribeiro fez sobrenome italiano Talarico passar a significar quem tem caso com a mulher do amigo

Em meio à vitória na disputa pelo Senado dos Estados Unidos, o político texano James Talarico teve tempo para republicar no X nesta quarta-feira (4) uma brincadeira que havia feito em 2020 com o significado do seu sobrenome no Brasil.

"Olá, Brasil! Estou apenas fazendo uma boa política pública aqui no Texas — prometo que não vou roubar sua garota", disse.

O senador eleito do Texas provavelmente não sabe, assim como muita gente que usa a gíria "Talarico" como o homem que tem um caso com a mulher do amigo.

Mas esse significado vem de um samba de 1992 de Zeca Pagodinho parcialmente inspirada em Agildo Ribeiro.

"Não falo mais com Talarico/ Talarico roubou minha mulher" são os versos mais lembrados de "Talarico, Ladrão de mulher" , composição de Zeca com Serginho Procópio.

A inspiração principal veio veio de um caso real de traição entre amigos no Rio de Janeiro. Mas o nome do personagem traiçoeiro foi tomado emprestado de outro, interpretado por Agildo Ribeiro (1932-2018).

A má fama dada ao sobrenome foi ampliada em 2000, quando os Racionais MC's a citaram na música "Vida Louca Parte 1", do álbum "Nada como um Dia após o Outro Dia": "Talarico nunca fui, é o seguinte/Ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte", canta Mano Brown na faixa. Com isso, os Talaricos do Brasil passaram a ter de explicar aos amigos que não era nada disso que eles estavam pensando. E, no caso, também o novo senador do Texas, do Partido Democrata, adversário de Donald Trump.

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