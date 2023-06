A- A+

Entretenimento De "One Piece" a "Bridgerton": confira as novidades anunciadas pela Netflix no Tudum 2023 Durante o evento, em São Paulo, foram revelados detalhes sobre filmes e séries, além de trailers, teasers e fotos inéditas

O público lotou a área externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, para ver o “Tudum: um evento mundial para fãs”, neste sábado (17). Com a presença de astros e estrelas internacionais e transmitido ao vivo para o mundo todo, o show trouxe novidades sobre produções da Netflix.

A brasileira Maisa (“De Volta aos 15”) dividiu a função de apresentadora com Chase Stokes (“Outer Banks”) e Maitreyi Ramakrishnan (“Eu Nunca…”). Além deles, vários nomes de peso subiram ao palco, começando por Chris Hemsworth, que veio divulgar seu novo filme, “Resgate 2”. Ao lado do diretor Sam Hargrave, ele confirmou que um terceiro longa-metragem da franquia já está em desenvolvimento.

Outra participação impactante foi a do ator Henry Cavill, que ficou visivelmente emocionado ao se despedir da série “The Witcher”. O ator, que será substituído por Liam Hemsworth a partir da 4ª temporada, agradeceu aos colegas de elenco, Freya Allan, Anya Chalotra e Joey Batey, que estavam com ele no evento. Também houve a divulgação do trailer da terceira temporada, que estreia no dia 29 de junho.



Gal Gadot teve uma das recepções mais calorosas do público. Diferente de todas as outras atrações do evento, ela subiu ao palco passando por um corredor no meio do público. Na companhia de Alia Bhatt e Jamie Dornan, ela não deixou de fazer o sinal da Mulher-Maravilha com os braços, levando os fãs a gritarem ainda mais. No telão, foi exibido o trailer de “Agente Stone”, filme estrelado por ela e que chega à Netflix no dia 11 de agosto.

Arnold Schwarzenegger, que em sua aparição no Tudum na sexta-feira (16) havia permanecido calado o tempo todo, desta vez falou bastante e ressaltou seu apreço pelo Brasil. “Venho sempre ao País. Só no Carnaval já vim quatro vezes. Sou viciado em Brasil”, brincou o ator, que revelou que sua série, “Fubar”, foi renovada para uma segunda leva de episódios.

O público do Tudum conferiu em primeira mão as primeiras imagens oficiais do live-action de “Avatar: A Lenda de Aang”, que estreia em 2024, com a presença de parte do elenco no palco. Também estiveram presentes os atores de “One Piece”, série baseada no anime, que teve seu trailer divulgado e estreia no dia 31 de agosto.

“Round 6”, série coreana de sucesso, ganhou a confirmação de que alguns atores retornam na segunda temporada, como Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun e Wi Ha-Jun. Também foram anunciados os atores Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Gong Yoo e Yang Dong-Geun para novos papéis. Não há informações sobre a estreia dos episódios inéditos, mas o “Desafio Round 6”, reality derivado da série, chega à plataforma em novembro.

A cantora brasileira Anitta aparece no vídeo de divulgação da sétima temporada da série espanhola “Elite”, na qual ela estará presente. A estreia é prevista para o dia 20 de outubro. Outra produção espanhola com destaque no Tudum foi “Berlim”, derivado de La Casa de Papel, que chegará ao público em dezembro e teve alguns trechos revelados com um teaser.

Entre as séries brasileiras, “De Volta aos 15”, cuja estreia está prevista para 5 de julho, revelou seu trailer. Já “Sintonia”, que volta no dia 25 de julho, ganhou um vídeo promocional ao som de uma música cantada por MC JottaPê, que interpreta o personagem Doni.

Algumas produções tiveram apenas detalhes revelados. É o caso de “Emily in Paris”, que deixou o público saber que a cidade de Roma estará entre as locações da sua quarta temporada. Sobre “Wandinha”, foi anunciado que outro membro da Família Addams estará na segunda temporada, mas ainda não sabemos quem será. Os fãs de “Stranger Things” descobriram que a atriz Linda Hamilton estará na quinta e última temporada da série, em um papel ainda não divulgado.

Nicola Couglan, de “Bridgerton”, subiu ao palco para anunciar as primeiras fotos da terceira temporada da série, que tem sua personagem, Penélope, como protagonista. Corey Mylchreest e India Ria Amarteifio, de “Rainha Charlotte”, até arriscaram no português para interagir com a plateia. Também foi anunciado o “Baile da Rainha”, experiência imersiva que passará por algumas cidades ao redor do mundo, incluindo São Paulo.

O diretor Zack Snyder falou sobre “Rebel Moon”, seu filme para a Netflix, que estreia em 22 de dezembro. Um vídeo com imagens de bastidores das gravações foi divulgado no evento. Os fãs também conferiram o teaser de “O Problema dos 3 Corpos”, série de ficção científica dos mesmos criadores de “Game of Thrones”, e que estreia em janeiro de 2024.

“Lupin”, série francesa que retorna no dia 5 de outubro, teve uma cena revelada, com o ladrão interpretado Omar Sy sendo perseguido. A Netflix confirmou para 2024 o terceiro filme da franquia romântica “Através da Minha Janela”, que terá como subtítulo “Olhos nos Olhos”.

Maitreyi Ramakrishnan se juntou aos colegas de “Eu Nunca…”, Darren Barnet e Jaren Lewison. Os três destacaram a amizade criada entre eles durante o tempo de série, que chega ao fim com a quinta e última temporada, ainda sem previsão de estreia. Um vídeo com imagens da leitura dramatizada e de trechos, gravações pessoais e registros dos testes feitos pelo elenco foi mostrado ao público.



*O repórter viajou a convite da Netflix

Veja também

