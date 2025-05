A- A+

CINEMA De polícia a bandido: Wagner Moura teve papéis marcantes no Brasil e no exterior Brasileiro levou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pelo trabalho em 'O agente secreto'

Vencedor do prêmio de melhor ator no Festival de Cannes pelo trabalho em “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, o baiano Wagner Moura é um dos atores brasileiros mais consagrados dos últimos anos, com uma longa lista de papéis marcantes, tanto no cinema nacional quanto internacional. Entre os mais lembrados, destacam-se a interpretação de Pablo Escobar na série “Narcos" e a atuação como Capitão Nascimento nos filmes “Tropa de Elite”.

Veja abaixo os seus principais papéis, no cinema e na TV:

Edvaltécio “Taoca” Barbosa da Anunciação em “Deus é brasileiro” (2003): Primeiro papel de destaque no cinema, ao lado de Antônio Fagundes, em filme de Cacá Diegues.

Naldinho em “Cidade Baixa” (2005): Ao lado de Lázaro Ramos e Alice Braga, Wagner vive um triângulo amoroso no longa de Sérgio Machado.

Capitão Nascimento em “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2” (2010): O papel do brutal/embrutecido policial deu a Wagner Moura a posição de um dos maiores astros da nova geração do cinema brasileiro e foi um dos pontos altos de sua carreira.

Olavo em "Paraíso Tropical" (2007): O papel de vilão na novela da Globo marcou a despedida do ator do mundo das novelas.

Spider em "Elysium" (2013): Foi o filme de estreia do ator em Hollywood, uma ficção científica dirigido por Neill Blomkamp.

José Angelo em "Trash - A Esperança Vem do Lixo" (2014): Wagner Moura interpreta um personagem complexo, envolvido em corrupção e que é chave no enredo do filme.

Donato em “Praia do Futuro” (2014): Wagner vive um salva-vidas da Praia do Futuro, em Fortaleza, que se apaixona por Konrad, um alemão que ele salva de um afogamento. .

Pablo Escobar em "Narcos" (2015-2017): A atuação como o chefe do cartel de Medellín, na Colômbia, rendeu a Wagner reconhecimento internacional e foi um dos principais pontos de partida para sua carreira nos Estados Unidos.

Juan Pablo Roque em "Wasp Network: Rede de Espiões" (2019): Wagner Moura interpreta um personagem envolvido em uma trama de espionagem entre Cuba e os Estados Unidos.

Sergio Vieira de Mello em “Sergio” (2019): A interpretação de um dos maiores diplomatas das Nações Unidas foi aclamada pela crítica.



Joel em "Guerra Civil" (2024): Wagner Moura interpreta um jornalista que se envolve em uma distópica guerra civil nos Estados Unidos.

Manny Carvalho em “Ladrões de drogas”(2025): Ao lado de Brian Tyree Henry, o brasileiro vive a história de dois amigos começam a história fingindo ser agentes do DEA para roubar pequenos traficantes de drogas no estado da Filadélfia e revender o que supostamente apreenderam.

