De pôquer a 12 árvores de natal: as tradições natalinas mais inusitadas e extravagantes dos famosos

Nas famílias dos famosos, algumas tradições de natal podem ser bem criativas. Nada de ceia completa nem presentes embaixo da árvore. É o caso da ex-primeira-dama americana Michelle Obama, que troca lembrancinhas por prêmio, e da cantora Ariana Grande, que aproveita a época para jogar cartas e beber com a família. Confira uma lista com outros costumes estranhos e bizarros praticados hoje em dia pelas celebridades:

Mariah Carey

Com hino "All I Want For Christmas Is You", a diva pop conseguiu se tornar uma das maiores representantes do espírito natalino. Além de encher os bolsos a cada dezembro, ela comemora a chegada das festas imitando o Papai Noel: com um passeio de trenó puxado por cavalos. “Dependendo de quantos de nós somos em Aspen [município do Colorado, conhecido por sua estação de esqui], alugamos um ou dois trenós, nos agasalhamos e andamos na neve sob as estrelas”, disse a cantora.

Michelle Obama

A ex- primeira-dama dos Estados Unidos queria garantir que os privilégios da Casa Branca não a afastassem das origens humildes da sua família, tão numerosa que não tinha dinheiro para comprar presentes para todos. Para isso, mantém viva uma tradição que consiste em adquirir “pequenas lembrancinhas”, colocá-los em um cesto e transformá-los em prêmios. “Para conseguir o seu, era necessário fazer alguma coisa. Do mais novo ao mais velho: era preciso contar uma piada, dar cambalhotas ou ler um poema… Qualquer tipo de atuação contava”, disse Michelle, acrescentando que o ex-presidente costumava ganhar seus presentes cantando músicas neste atípico concurso de talentos que continua a ser colocado em prática ano após ano.

Miley Cyrus

Assim como nas casas brasileiras, a mansão Cyrus também tem jantares de Natal que podem ser tudo, menos pacíficos. É o que acontece quando pessoas com diferentes opiniões políticas, religiosas ou futebolísticas se sentam à volta de uma mesa. Nas palavras da pop star, a raiva em sua família chega a tal ponto que para resolver qualquer disputa eles já tornaram a “briga” entre eles um hábito. “Minha irmãzinha Noah sempre tem uma ótima arma: as unhas”, lembra a artista.

Blake Lively e Ryan Reynolds

Procrastinar é um dos muitos luxos que estas férias de Natal nos permitem. A família formada pela protagonista de Gossip Girl e pelo ator Deadpool, e mais quatro filhos, leva isso à máxima expressão. “Não sei como fazemos isso, mas vamos todos para a mesma cama. De alguma forma podemos passar até sete horas ali, conversando”, confessou a atriz à revista americana The Kit . Claro que quando entra na cozinha fá-lo com entusiasmo, já que a Lively se compromete a servir um menu com até 12 entradas.

Sandra Bullock

A vencedora do Oscar por "Um Sonho Possível não" só costuma se vestir de Papai Noel na véspera de Natal e entrar furtivamente em casa para surpreender os mais pequenos da família, mas também é obrigada a sempre servir salsichas e chucrute no jantar como homenagem à memória de seus ancestrais alemães. Uma tradição que, diz ela, era mais fácil de manter quando a própria mãe podia trazê-los: “Desde que ela morreu, acho que infringimos a lei porque temos que conseguir essas salsichas e, aparentemente, trazer carne para os Estados Unidos é ilegal", disse à revista People .

As Kardashians



Apesar das brigas da família, as irmãs Kourtney e Kim Kardashian costumavam ser as protagonistas das festas de Natal, sendo a primeira a grande anfitriã da véspera de Natal para o resto do clã. Entre as tradições mais curiosas está vestir pijamas combinando e dar a cada membro da família um papel de embrulho exclusivo. “Desta forma você sabe quem lhe deu o quê e é uma representação divertida do estilo deles”, defendeu Kim, que este ano instalou nada menos que 12 árvores de Natal em sua mansão em Los Angeles.

Ariana Grande

A cantora americana, de sucessos como "Thank U Next", sempre teve um orgulho especial do sangue italiano e estas datas especiais são perfeitas para absorver o espírito italiano. Segundo a artista, ela adora passar todas as vésperas de Natal “jogando pôquer com sua barulhenta família italiana”. Nas palavras de Ariana, “há muito jogo, jogo, comida e bebida… é muito divertido”.

Mila Kunis e Ashton Kutcher

Viciados em uma boa polêmica na mídia – como a confissão de que só dão banho nos filhos quando necessário, e não todos os dias – o casal formado por essas duas estrelas de Hollywood também demonstra seu forte compromisso educativo no que diz respeito aos presentes de Natal. Mila, conhecida por seu papel em filmes como "Cisne Negro", afirmou em 2017 que eles haviam decidido não dar nenhum presente de Natal aos seus filhos Wyatt e Dimitri. Após a reação provocada pelas suas declarações, ela esclareceu que lhes deram apenas um presente e que imploraram aos familiares que fizessem o mesmo, sob a advertência de doarem o restante a instituições de caridade. Os mais pequenos não terão uma vida tão fácil como outros nepobabies de Hollywood, tendo em conta que Kunis e Kutcher também declararam que não lhes deixarão herança e doarão a sua fortuna bilionária a causas sociais.

Reese Witherspoon

No topo da árvore de natal, ao invés de uma estrela, Reese usa como decoração natalina a estatueta que ela ganhou de melhor atriz em 2006 por sua atuação no filme "Johnny & June". Ela revelou que uma das tradições todos os anos em sua casa era vestir o vencedor do Oscar “com um chapeuzinho e um mini cachecol para que ele não pegasse um resfriado”. Um costume disponível apenas para os mais privilegiados de Hollywood.

Os irmãos Jonas

As receitas típicas do dia de Natal são tão numerosas quanto as formas como vivemos uma ocasião tão especial e o trio pop também tem as suas. O caçula da família, Nick Jonas, revelou que a tradição mais antiga da família era comer tamales no café da manhã no dia de Natal. “Minha mãe começou a fazer e crescemos com isso, é ótimo”, disse sobre este prato emblemático da gastronomia centro-americana que consiste em uma massa recheada com carne embrulhada em folhas de milho ou bananeira e cozida no vapor. No México é um dos pratos estrela destas datas especiais e a atriz Eva Longoria também reconheceu que é um dos alimentos que nunca falta nos seus jantares de Natal.

