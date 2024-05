A- A+

AGENDA CULTURAL De forrobodó a baladinha 'a la' Roberto Carlos, 'findi' chega com opções também para o Dia das Mães Exposições e espetáculos teatrais, também são pedidas no roteiro cultural; confira programação

O 'findi' é delas, né? Das mães. E, portanto, que tal um revival no Bairro do Recife no Festival da Seresta?



Mas se o lance é botar a 'dona de tudo' pra forrozar, tem Irah Caldeira no comando do forrobodó lá pela Casa da Matuta, em Jardim São Paulo, e quem quiser curtir repertório do Rei Roberto Carlos, a banda Madeira Delay dá o tom do domingo em tarde se clássicos no Camará Shopping, em Camaragibe.



Para filhinhos e filhinhas, tem uma tuia de coisas pra fazer também, hein? Samba no Shopping Tacaruna, prévia junina no Terminal Marítimo do Recife e edição da Festa Rebel na Metrópole, são só algumas das 'pedidas'.

E ainda tem estreias de cinema, exposições, circo e espetáculo teatral. Bora e fim!

CINEMA

"Planeta dos Macacos: O Reinado"

SINOPSE: O filme realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos e acompanha um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarcando em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos, enquanto um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana.

"Vermelho Monet"

SINOPSE: Filme gira em torno de Johannes Van Almeida, um pintor especialista em arte de corpos femininos que acabou de sair da prisão e precisa recomeçar a sua vida de algum jeito, uma vez que, antes de ser detido, ele não tinha um bom reconhecimento no mercado.Com Chico Díaz e Maria Fernanda Cândido.

"Here"

SINOPSE: Um drama que acompanha a vida de Stefan (Stefan Gota) um trabalhador da construção civil romeno que mora em Bruxelas e está prestes a voltar para casa. Em dado momento Stefan conhece Shuxiu (Liyo Gong), uma estudante de doutorado belga-chinesa especializada em musgos que está realizando uma pesquisa na região, logo, os dois encontram uma amizade inusitada, que dialoga sobre o invisível, a natureza, a saudade e o amor

SHOWS E EVENTOS

Circo Maximus

Quando: a partir desta sexta-feira (10), às 20h // Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Onde: Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 no site Ingresso Circo Maximus

Informações: (35) 98412-5152 (WhatsApp)

Chico César e Zeca Baleiro - "Ao Arrepio da Lei"

Quando: Sexta-feira (10), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

Geraldo Maia cantando Caetano

Com Renato Bandeira no violão

Quando: Sexta-feira (10), 20h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

Reservas: (81) 9 9356-5974

Informações: @espaco_to_em_casa

Projeto Seis e Meia - Waldonys

Abertura com Petrônio e As Criaturas

Quando: Sexta-feira (10), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

É Gaia na Fogueira?

Com Capim com Mel e Victor Ferrari, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (10),

Onde: Catamaran - Cais de Santa Rita, s/n, São José

Ingressos R$ 150 via Sympla

Informações: @egaiapapai // (81) 9 8292-4092

Baile do Dia das Mães

Com Conde, Kelvis Duran, Labaredas e PV Calado

Quando: Sexta-feira (10), 20h

Onde: Clube dos Oficiais - Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3423-5792

Roda de Forró

Com Forró Quentinho convidando Cezzinha

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 20h

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Reservas via PIX: (81) 9 8623-1132 (WhatsApp)

Festival da Seresta do Recife

Shows de Odair José, Gilliard e Joanna, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (10) e Sábado (11), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Freaks Baile da Beats

Quando: Sexta-feira (10), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Happy Hour na Praça, com o grupo Soul da Silva

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 18h

Onde: Plaza Shopping (Piso L5) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Filipe Catto canta Gal Costa

Quando: Sábado (11), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Nelson Brederode - "A Charada Sincopada"

Quando: Sábado (11), 19h

Onde: Barrio Café & Bar - Av. Joaquim Nabuco, 5, Varadouro, Olinda

Couvert a partir de R$ 15

Informações: @nelsonbrederode

De Cara com o Samba

Quando: Sábado (11), a partir das 15h30

Onde: Shopping Tacaruna (Rooftop)

Ingresso R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9799-1403

Festa Rebel XX com o DJ Israelense Aron

Quando: Sábado (11), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 de Sympla

Informações: @clubmetropole

Gravação do DVD Aborto do Cavaco

Quando: Sábado (11), 20h

Onde: Espaço Aberto - Rua Itacaré, 108, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 25 no site Outgo pelo WhatsApp (81) 9 9954-2788

Informações: @espacoabertomusic

Prévia Junina Balancê do Barcha

Banda Eddie, Forró na Caixa, Faringes da Paixão, entre outras atrações

Quando: Sábado (11), a partir das 15h

Onde: Terminal Marítimo do Recife - Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 100 no site Brasil Ticket e em lojas Chilli Beans dos shoppings

Informações:

Forró das Mães, com Irah Caldeira

Abertura com Renato Sertos e participação de Laís Senna

Quando: Sábado (11), a partir das 20h

Onde: Casa da Matuta - Rua Nossa Senhora de Fátima, 255, Jardim São Paulo

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 9 9970-0674

Festa Revoada Rec, com o tema "Cassino do Poderoso Chefão"

Entre as atrações, Michelle Melo e Dedé a Mais de Mil

Quando: Sábado (11), a partir das 20h

Onde: Winner Recife - Rua Venezuela, 148, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 9 9662-6373

"Linhagens - Zeh Rocha 50 Anos Musicais"

Quando: Sábado (11), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro e via WhatsApp (81) 9 9934-3361

Informações: (81) 9 9934-3361 // @@zehrochaofc

Cabine Criativa - Especial Mães, com Oficinas Artísticas

Quando: até domingo (12), das 14h às 20h

Onde: Plaza Shopping (Piso L4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

Dia das Mães com Madeira Delay cantando Roberto Carlos

Quando: Domingo (12), 16h

Onde: Camará Shopping (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Informações: www.camarashopping.com.br



TEATRO

"Estudo nª 1 - Morte e Vida"

Do Grupo Magiluth

Quando: Sexta-feira (10) e Sábado (11), 20h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla // Grátis para rtistas periféricos, trans e travestis

Informações: @magiluth

"O Estopim Dourado"

Quando: Sexta-feira (10), às 20h e Sábado (11) e Domingo (12), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-3321

"Pra Não Dormir"

Quando: Sábado (11) e Domingo (12), 16h

Onde: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro) - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3216-1728

"Roblox", com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (12), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÃO

"Para que As Estátuas não Morram"

Quando: a partir deste sábado (11)

Onde: Engenho Massangana - Rodovia PE 60, Km 10, s/n, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 9h às 16h e domingos, das 10h às 15h

Informações:

"Retrato Oco"

De PV Ferraz e curadoria de Iezu Kaeru

Quando: até 26 de maio

Onde: Torre Malakoff - Praça Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3180

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

Informações: (81) 3425-1915

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Informações: (81) 3425-1925

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Visitação terça a sexta: das 10h às 17h /sábados e domingos de 10h às 14h

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

