"De Recife para Nova York: essa história começou aqui", chega na Sinagoga Kahal Zur Israel; confira

A Sinagoga Kahal Zur Israel, no Bairro do Recife, abre suas portas para a exposição inédita "De Recife para Nova York: essa história começou aqui", neste domingo (25), a partir das 14h. Idealizada pela Federação Israelita de Pernambuco (FIPE), as obras ficarão disponíveis para o público até o dia 30 de abril, juntamente com o acervo do museu.



A exposição apresenta o pioneirismo de um grupo de imigrantes na fundação do que seria a futura cidade de Nova York, com cerca de 37 imagens e objetos que destacam a chegada dos judeus na colônia holandesa no Brasil.



A Sinagoga funciona de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos domingos, das 14h às 18h, com o ingresso custando R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) para estudantes, idosos, professores, pessoas com deficiência e acompanhante, policiais e doadores de sangue e medula óssea.



A formação da comunidade judaica em Recife e seu grande desenvolvimento, a saída depois da reconquista portuguesa, a atribulada viagem para a América do Norte e a colonização de Nova York.



A montagem tem curadoria assinada pela historiadora paulista Daniela Levy, e foi concebida especialmente para ocupar o espaço da Sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira das Américas.

O trabalho é baseado no seu livro ''De Recife para Manhattan: os judeus na formação de Nova York'', lançado em 2018 pela Editora Planeta.



A obra é resultado de mais de 10 anos de pesquisas da historiadora em arquivos do Brasil, dos EUA e de Israel, e narra uma epopéia passada em 1654, onde um grupo com 23 judeus, entre homens, mulheres e crianças, deixaram a cidade do Recife em busca de uma nova terra.

Após 24 anos de domínio holandês, Portugal recuperou a colônia da região de Pernambuco, expulsando os holandeses e judeus que lá haviam se estabelecido.



Os judeus de Recife mais uma vez foram obrigados a procurar um novo lar. Lançados ao mar, o destino os guiou para uma nova terra, repleta de perigos e desafios. Foi na luta pela sobrevivência que esses corajosos recifenses se tornaram pioneiros na colonização de Nova York.

Colaboraram com o desenvolvimento, então incipiente, do comércio, com a organização inicial do mercado financeiro, a construção de modernos hospitais, a luta pela emancipação política, a formação de renomadas universidades e centros culturais.



Os judeus do Brasil contribuíram muito para que Nova York fosse hoje a capital do mundo. Tanto é que a cidade ergueu um monumento aos chamados Jewish Pilgrim Fathers.



"É para contar esta história fascinante e pouco conhecida que não foi contada pelos livros tradicionais de História, que a exposição aportou no Recife", revela a curadora Daniela Levy.



O conteúdo impresso em tecido foi a forma definida para ocupar o edifício tombado com o mínimo de interferência possível e o máximo de atração para o público que visita o centro e a Sinagoga. A Kahal Zur Israel (Congregação Rochedo de Israel) foi a primeira sinagoga das Américas.



Funcionou em Pernambuco durante o período de dominação holandesa (1630 a 1657), quando emigraram para o Recife judeus sefarditas de origem portuguesa, refugiados nos Países Baixos, que vieram para a então colônia holandesa atraídos pela liberdade de culto religioso, reinaugurada em 2002.



A exposição contará com a sonorização de músicas da cantora e compositora Fortuna - brasileira de origem judaica.



Serviço

Exposição "De Recife para Nova York: essa história começou aqui"

Onde: Museu Sinagoga Kahal Zur Isarel

Quando: 25 de fevereiro a 30 de abril de 2024

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 9h às 17h e aos domingos, das 14h às 18h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Informações: (81) 98279-9802 ou no e-mail: [email protected]

