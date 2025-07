A- A+

Preta Gil De Regina Cazé a Ludmilla: fãs se acotovelam para ver chegada de famosos ao velório de Preta Gil Emoção marca a despedida da cantora, que morreu no último domingo. Fãs, parentes e amigos se reúnem no Theatro Municipal nesta sexta-feira

Além da fila de espera para prestar a última homenagem a Preta Gil, uma aglomeração à parte chama a atenção. Trata-se da multidão que se acotovela na lateral direita do Theatro Municipal para acompanhar a chegada de famosos ao local, na Cinelândia, Centro do Rio. Amigos e parentes acessam o teatro por uma entrada exclusiva.

O público já viu passar personalidades como Regina Cazé, Sabrina Sato, Ludmilla, Caio Blat, Maria Gadu, Patrícia Pillar, Janja Lula da Silva e Thiago Pantaleão.

A advogada Virgínia Curvelano, de 66 anos, conseguiu ver o corpo de Preta Gil por volta das 9h30. Em seguida, descobriu a entrada secreta e se juntou ao grupo que está à espreita dos famosos.

— Fiquei bastante sensibilizada com a força da Preta e o legado dela de passar uma mensagem para todas as pessoas enfermas. Isso realmente cativa e faz com que ela seja merecedora dos nossos aplausos. Então, dá um conforto para gente saber que ela se foi, mas ainda há pessoas muito bacanas para a nossa cultura, como esses amigos dela que estão vindo homenageá-la — diz.

A designer de interiores Andrea Marinho, de 50 anos, chegou ao local por volta de 8h. Ela costuma caçar famosos em aeroportos e na frente dos Estúdios Globo. Hoje, sabia que poderia encontrar muitos deles no velório de Preta Gil, e não perdeu tempo.

— Já vi Maitê Proença, Malu Mader, Thaís Araújo, Xandy, Carla Perez, Péricles, Fernanda Paes Leme, Tiago Abravanel... A gente grita o nome e acena. Alguns correspondem; outros não. O Thiaguinho, por exemplo, veio até a grade cumprimentar o público — conta.

Fila para despedida

Uma longa fila se forma na frente da casa de espetáculo. Quem vai se despedir da cantora, porém, tem pouquíssimo tempo ao lado do caixão. Apenas poucos segundos. Por isso, após deixarem o local, muitos admiradores retornam para o final da fila a fim de ter mais uma oportunidade ao lado da artista.

O momento é mesmo muito rápido. O público entra por uma porta à esquerda, vai andando em fila sem poder parar diante do caixão, e sai à direita. A funcionária pública Anete Araújo, de 50 anos, esteve ao lado de Preta Gil pelo menos três vezes.

— Eu sou muito fã do Gil e também muito da Preta, por ser uma mulher que eu acho que é à frente do tempo. Eu não sou muito de vir a essas ocasiões, mas com a Preta seria praticamente impossível. Essa é a segunda vez que eu estou voltando para a fila. Eu vou entrar agora pela terceira vez. É muito rápido. A fila também não está demorando muito. A gente consegue chegar lá dentro em cerca de 15 minutos — diz.

Despedida emocionante

As portas do Theatro Municipal abriram às 9h30 para o velório de Preta Gil, com 30 minutos de atraso. Os fãs não seguravam a ansiedade. Enquanto estavam na fila, até expressaram uma certa animação, fazendo jus ao que a artista representou. Muitos, porém, não contiveram a emoção e foram às lágrimas ao verem o corpo de Preta no caixão.

— É muita tristeza. Eu sempre acordei para vê-la cantando e pulando. E vê-la daquele jeito, deitada e com todo mundo em pé passando por ela sem reação, é muito difícil. Meu coração está acabado, despedaçado — lamentou a comerciante Luiza Figueiredo, de 43 anos, ao deixar o Municipal com a voz embargada.

Luiza se deslocou de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o Centro e afirmou que o esforço foi justificado. Para ela, fã e ídolo têm uma relação parecida com o casamento.

— Temos que estar presentes na alegria e na tristeza. Eu levantava cedo para vir aos blocos. Agora, para a despedida, não poderia ser diferente — disse.

Para a vendedora Isabela Prudência, é como se tivesse perdido um amigo ou um parente.

— Na fila, eu estava até mais animada, mas me deparar com essa realidade, a Preta dentro de um caixão, foi difícil. Apesar disso, ela está linda, como ela sempre foi, maquiada, poderosa... — descreveu.

O corpo da cantora chegou ao Theatro Municipal por volta das 7h. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao local, onde grades foram dispostas para organizar a entrada. A chegada de fás não para com o passar das horas. Eles expressavam um misto de sentimentos: tristeza pela morte e alegria pelo que a cantora representou. Alguns carregavam cartazes com frases como "O Brasil chora sua morte" e "Você foi uma mulher guerreira e exemplar". Outros cantavam sucessos de Preta, como o hit "Sinais de fogo".

Cortejo em seguida

Em seguida ao velório, num carro do Corpo de Bombeiros a caminho do Cemitério da Penitência, no Caju, o corpo sairá em cortejo pelo circuito de megablocos do Centro, que, na terça-feira, ganhou o nome de Preta Gil. A cantora desfilava neste trajeto com o Bloco da Preta.

Prevendo um volume de público, a Prefeitura do Rio preparou um esquema especial de trânsito, em vigência desde a noite de quinta-feira. Equipes do Centro de Operações e Rio (COR), da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Comlurb atuam na região. A movimentação será monitorada por câmeras.

O cortejo seguirá pelo seguinte trajeto:

Rua Araújo Porto Alegre

Avenida Presidente Antônio Carlos

Rua Primeiro de Março

Avenida Presidente Vargas

Avenida Francisco Bicalho

Viaduto do Gasômetro, pista lateral da Avenida Brasil (Caju)

Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência)

