De Regina Duarte a Susan Sarandon: personalidades da cultura reagem às falas de Lula sobre Israel

Personalidades do mundo da cultura repercutiram as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o governante comparar os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto e chamá-los de “genocídio”.

O apresentador Luciano Huck lamentou o posicionamento do presidente.

"Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado Palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo", escreveu Huck em seu Twitter. "O que acontece em Gaza hj é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto".

Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado Palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente @LulaOficial . O que acontece em Gaza hj é uma tragédia humanitária. O número… — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 18, 2024

O influencer Felipe Neto lembrou a tragédia humanitária em Gaza e relativizou a declaração de Lula:

Uma fala não pode te causar mais indignação q o assassinato de 30 mil civis, sendo mais de 10 mil crianças. — Felipe Neto (@felipeneto) February 19, 2024

Ex-secretária de cultura no governo Bolsonaro, Regina Duarte fez duras críticas após a declaração.

"Só pode estar com a cabeça em outro lugar . A missão que lhe foi oferecida de governar o #brasil tá sendo muito pesada pra um homem que a esta altura aceitou fascinado a possibilidade de viver com Janja uma lua-de-mel paradisíaca em paragens internacionais . Que cilada!", escreveu em seu Instagram.

O ator Mario Frias, que substituiu Regina Duarta na secretária de cultura sob Bolsonaro, resgatou um vídeo de personalidades judias condenando terrorismo após os ataques terroristas do Hamas no 8 de outubro de 2023.

Será que veremos uma manifestação contra as falas de Lula? pic.twitter.com/0btycKNMLD — MarioFrias (@mfriasoficial) February 19, 2024

A repercussão Susan Sarandon foi além do Brasil. A atriz americana Susan Sarandon, uma das vozes de Hollywood mais críticas às políticas de Israel, compartilhou um vídeo da marca Wear The Peace defendendo as falas de Lula.

