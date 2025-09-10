A- A+

CELEBRIDADES De Richard Gere a Ellen DeGeneres, celebridades deixam os EUA devido a Donald Trump; veja lista Rosie O'Donnell e James Cameron estão entre os famosos que não pretendem voltar a morar no país tão cedo por causa de políticas controversas

Celebridades americanas têm se posicionado publicamente, nos últimos meses, com manifestações contrárias a Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos.



Nomes como Rosie O'Donnell, Robert De Niro, Mark Hamill, Madonna, Jimmy Kimmel, Jim Parsons, John Oliver, Bruce Springsteen, Diego Luna, James Cameron, Jeff Daniels, Stephen Colbert e Whoopi Goldberg, apenas para citar alguns, não se esquivam de tecer críticas ao governo. Há figuras, porém, que foram além devido à insatisfação com o governo do republicano, zarparam, com mala e cuia, da Terra do Tio Sam.

Alguns desses artistas declararam abertamente que Trump e o atual cenário político no país foram os motivos da saída, enquanto outras alegaram razões diferentes, mas deixando implícito o clima acalorado que tomou conta do país. A seguir, confira uma lista de personalidades midiáticas que deixaram os EUA nos últimos anos.

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi

Ellen DeGeneres confirmou que ela e sua esposa, Portia de Rossi, deixaram os EUA rumo ao Reino Unido por causa de Trump. Após encerrar sua última turnê de comédia, "Ellen's last stand up", no ano passado, o casal planejava inicialmente passar apenas alguns meses em solo britânico. No entanto, decidiram se mudar de forma definitiva quando Trump foi reeleito.





A atriz Portia de Rossi (à esquerda em ambas as imagens) e a apresentadora e comediante Ellen DeGeneres: casadas desde 2008 Foto: Reprodução/Instagram

"Chegamos aqui um dia antes da eleição e acordamos com várias mensagens de amigos cheias de emojis chorando, e eu pensei: 'Ele venceu'", contou Ellen durante uma conversa em Cheltenham, na Inglaterra, em julho de 2025. "E aí dissemos: 'Vamos ficar aqui'".

A apresentadora ainda acrescentou que ela e Portia cogitam se casar novamente na Inglaterra, já que "a Igreja Batista nos EUA está tentando reverter o casamento gay". Ellen afirmou: "Eles estão literalmente tentando impedir que aconteça no futuro e talvez até anular. Portia e eu já estamos vendo isso, e, se acontecer, vamos nos casar aqui".

Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell, crítica de longa data das políticas de Trump, revelou em março de 2025 que se mudou dos EUA para a Irlanda, onde está em processo de obter cidadania. A vencedora do Emmy levou consigo a filha de 12 anos, Clay, e seu cão Kuma, alegando que a decisão foi motivada pelo clima político no país após o retorno de Trump à Casa Branca.





A comediante e atriz Rosie O'Donnell Foto: Reprodução/Instagram

"Tem sido devastador ver o que está acontecendo politicamente lá e difícil para mim, pessoalmente, também", disse num vídeo no TikTok. "Quando soubermos que todos os cidadãos têm direitos iguais garantidos na América, aí sim vamos considerar voltar."

James Cameron

James Cameron já afirmou que não pretende voltar a morar nos EUA, em parte pelas políticas de Trump. O diretor da franquia "Avatar" e de " Titanic" (1997), nascido no Canadá, vive há 14 anos na Nova Zelândia e agora busca a cidadania neozelandesa.





O diretor James Cameron Foto: Divulgação

"Vejo um afastamento de tudo o que é decente", disse Cameron sobre os EUA, em fevereiro de 2025, no podcast "The F#$%ing News", do site Stuff. "A América não representa nada se não representar aquilo pelo que sempre se destacou historicamente. Ela vira uma ideia vazia, e acho que estão esvaziando isso o mais rápido possível em benefício próprio."

Eva Longoria

Eva Longoria abriu publicamente as razões para tirar a família do que ela chama de "Estados Unidos distópicos", dividindo agora seu tempo entre México e Espanha. Embora a atriz tenha explicado que saiu porque "o trabalho a levou para lá", ela contou à edição americana da revista "Marie Claire" que não apenas "o clima estava diferente" nos EUA depois da pandemia de Covid, mas também que a reeleição de Trump foi um fator em sua decisão.

Sophie Turner

Sophie Turner não é americana, mas se mudou para os EUA durante seu casamento com Joe Jonas, entre 2019 e 2024. Desde então, voltou ao Reino Unido, em parte por causa da situação política no país, como já contou.



Joe Jonas e Sophie Turner // Instagram/Reprodução

A estrela da série "Game of Thrones" (2011-2019), mãe de duas filhas com Jonas, contou à revista "Harper's Bazaar", em outubro de 2024, que "tudo foi se acumulando", incluindo "a violência armada". Ela já havia dito à edição britânica da revista "Vogue", em maio de 2024, que se sentia como "um passarinho preso numa gaiola dourada" nos EUA.

"Não conseguia imaginar ser mãe de uma daquelas crianças [do massacre escolar de Uvalde, em 2022], sabendo que era algo que seu país poderia resolver, mas que preferia garantir o direito às armas em vez de garantir às crianças o direito à vida", declarou. "Enquanto isso, as mulheres estão perdendo seus direitos a torto e a direito. Tudo isso contribuiu para essa sensação de que eu precisava sair, precisava sair."

Richard Gere

Richard Gere não se mudou dos EUA para a Espanha diretamente por causa do segundo mandato de Trump, mas o ator está bem atento à situação política americana. Em novembro de 2024, o astro de "Uma linda mulher" (1990) disse que foi morar na Espanha porque "minha esposa é espanhola, e ela merece estar perto da família, dos amigos e da própria cultura. E também é bom para nossos filhos, que são bilíngues, viverem um tempo na Espanha".





O ator Richard Gere Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Ainda assim, Gere acrescentou que acredita que os EUA caminham para uma "direção muito sombria", e que, por isso, não pretende se "desconectar do processo social e político nos EUA. Acho que é importante demais. Todos precisamos permanecer ligados".

Courtney Love

Após viver alguns anos no Reino Unido, Courtney Love agora planeja se estabelecer definitivamente no país e até entrou com pedido de cidadania britânica. Embora não tenha citado Trump diretamente como motivo da mudança, ela criticou duramente o presidente e sua administração num evento na Royal Geographical Society, em Londres, em março de 2025.





Courtney Love e amigas em foto de 2004 Foto: AFP

"Em relação a Trump e esse grupo em particular É como um imperador. Tipo, usando relógios de milhões de dólares", disse. "Esse estilo de 'imperador' está rolando em Mar-a-Lago. É assustador agora. É como cianeto."

Robin Wright

Robin Wright revelou recentemente que tem vivido e trabalhado no Reino Unido nos últimos anos porque "a América é um caos". A atriz, produtora e diretora não citou Trump diretamente, mas destacou que existe "uma liberdade de ser aqui" na Inglaterra, em contraste com os EUA, onde "tudo é correria, competição e velocidade".





Robin Wright na série 'House of cards' Foto: Divulgação

"A América é um caos. Amo estar neste país. Existe uma liberdade de ser aqui. As pessoas são muito gentis", disse à edição britânica da revista "Times". "Elas estão vivendo. Não estão dentro do carro, presas no trânsito, desesperadas em uma ligação enquanto comem um sanduíche. Essa é a maioria dos EUA. Tudo é correria, competição e velocidade."

